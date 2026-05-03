Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
La "Academia" recibe en Avellaneda al "Globo", en un mano a mano por el pasaje a cuartos de final del Torneo Apertura.
En lo que se presenta como una verdadera final por un lugar en los playoffs, Racing recibe este domingo a Huracán por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, pero que resulta el último encuentro de la fase de grupos.
Se trata de uno de los cuatro juegos que se disputan en simultáneo: se juega desde las 16 horas en el Cilindro de Avellaneda, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y televisación de ESPN Premium.
Racing atraviesa una actualidad preocupante al encadenar cinco encuentros sin conocer la victoria, incluyendo el reciente empate 1-1 frente a Caracas que lo relegó al tercer puesto de su grupo en la Copa Sudamericana.
En el plano local, el conjunto dirigido por Gustavo Costas acumula cuatro fechas sin sumar de a tres y se ubica en la novena posición de la Zona B con 20 puntos. Esta situación obliga a la Academia a conseguir un triunfo de manera imperiosa en la última jornada para mantener viva la esperanza de clasificar a los playoffs del Torneo Apertura.
Por otro lado, Huracán llega a esta definición tras desperdiciar dos oportunidades clave para sellar su pase, luego de igualar ante Tigre y caer frente a Argentinos Juniors. Actualmente, el Globo se posiciona séptimo con 21 unidades y sabe que solo una victoria le garantiza el acceso a la siguiente fase sin depender de terceros. Un empate dejaría el futuro de los conducidos por Diego Martínez supeditado a otros resultados, mientras que una derrota los marginaría definitivamente de la pelea por el título.
Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Formaciones de Racing vs. Huracán por el Torneo Apertura 2026
Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matías Zaracho; Santiago Solari, Adrián Martínez, T. Conechny o B. Rodríguez. DT: Gustavo Costas.
Huracán: Hernán Galíndez; Leandro Lescano, Lucas Carrizo, Fabio Pereyra, Lucas Blondel; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés, Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Datos de Racing vs. Huracán
- Hora: 16.00
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- VAR: Yamil Possi
- Estadio: Presidente Perón
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario