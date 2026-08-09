Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Huracán por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura.
San Lorenzo y Huracán se enfrentan este domingo en el Pedro Bidegain, en el duelo correspondiente al interzonal de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.
El encuentro, programado para las 15 con televisación de TNT Sports, tendrá a Darío Herrera como árbitro principal, acompañado por Gabriel Chade y Pablo González como jueces de línea. En tanto, Lucas Novelli estará a cargo del VAR.
El "Ciclón" intentará hacerse fuerte como local en un encuentro clave para recuperar terreno en la Zona A, luego de un arranque adverso en el que solo sumó una victoria y dos derrotas, ambas fuera de casa.
Por otro lado, el elenco comandado por Diego Martínez viene de empatar ante Atlético Tucumán y suma cuatro unidades en el certamen. Además, solo perdió frente a Independiente Rivadavia en Mendoza e intentará conseguir su primer triunfo como visitante en el Clausura.
El historial favorece a San Lorenzo, que domina el clásico con 87 victorias contra 49 de Huracán, mientras que empataron en 56 ocasiones sobre un total de 193 enfrentamientos oficiales.
Sin embargo, el último antecedente quedó en manos del "Globo", que se impuso por 1-0 en el Torneo Apertura 2026 con un gol de Jordy Caicedo.
Formaciones de San Lorenzo vs. Huracán por el Torneo Clausura - Interzonal
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Huracán
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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