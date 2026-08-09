Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 9 de agosto: cuándo vuelve la Fórmula 1

La ausencia de Colapinto no está relacionada con una lesión, una sanción ni una decisión deportiva de Alpine. No hay Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana, ya que todos los equipos se encuentran atravesando el denominado summer shutdown. Se trata de una pausa obligatoria establecida por la categoría que contempla el cierre de las fábricas durante dos semanas y la suspensión de determinadas actividades de desarrollo, entre ellas las pruebas en el túnel de viento.