Por qué no corre Franco Colapinto este domingo 9 de agosto: cuándo vuelve la Fórmula 1
El piloto argentino no tendrá acción este fin de semana debido al receso de mitad de temporada y ya espera por el regreso de la Máxima.
La Fórmula 1 atraviesa su tradicional receso de mitad de temporada y por eso Franco Colapinto no correrá este domingo 9 de agosto. Luego del Gran Premio de Hungría, disputado el pasado 26 de julio y ganado por Lando Norris, la categoría tendrá un fin de semana sin actividad oficial.
La ausencia de Colapinto no está relacionada con una lesión, una sanción ni una decisión deportiva de Alpine. No hay Gran Premio de Fórmula 1 programado para este fin de semana, ya que todos los equipos se encuentran atravesando el denominado summer shutdown. Se trata de una pausa obligatoria establecida por la categoría que contempla el cierre de las fábricas durante dos semanas y la suspensión de determinadas actividades de desarrollo, entre ellas las pruebas en el túnel de viento.
El argentino, de todos modos, tuvo actividad durante los primeros días del receso. Colapinto participó junto a Gabriel Bortoleto de una prueba de neumáticos de Pirelli, aunque se trató de un test privado y no de una competencia oficial de la Fórmula 1.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
La espera terminará dentro de dos semanas, cuando la Fórmula 1 retome su calendario con el Gran Premio de los Países Bajos, en el circuito de Zandvoort. La actividad comenzará el viernes 21 de agosto con las primeras prácticas, mientras que la clasificación se disputará el sábado 22. La carrera está programada para el domingo 23 de agosto. De esta manera, Colapinto deberá esperar hasta ese fin de semana para volver a subirse al Alpine y disputar una nueva fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1.
Los horarios y el cronograma del GP de Países Bajos de la F1
Viernes 21 de agosto
- Práctica libre 1: 07:30 - 08.30
- Clasificación de la sprint: 11.30- 12.14
Sábado 22 de agosto
- Sprint: 07:00 - 08:00
- Clasificación: 11:00 - 12:00
Domingo 23 de agosto
- Carrera: 10:00
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario