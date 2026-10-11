Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Independiente por Internet

El "Rojo", por su parte, también llega golpeado: cayó por 4-1 ante Instituto en Avellaneda y buscará cambiar la imagen para recuperar terreno en el certamen doméstico. El equipo dirigido por Jadson Viera, además, tendrá como próximo compromiso el clásico ante Racing, por lo que intentará llegar a ese encuentro con una victoria que le permita recuperar confianza.