Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Independiente por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura.
Talleres recibe a Independiente este domingo, desde las 21.30, en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro, que será televisado por TNT Sports, tendrá a Sebastián Zunino como árbitro principal, mientras que Laura Fortunato estará a cargo del VAR.
El conjunto cordobés buscará recuperarse ante su gente luego de perder por 1-0 frente a Belgrano en el clásico. En sus últimas cuatro presentaciones en el campeonato, la “T” cosechó una victoria, un empate y dos derrotas, con tres goles convertidos y seis recibidos, resultados que lo depositan en el último puesto de la Zona A con ocho unidades.
El "Rojo", por su parte, también llega golpeado: cayó por 4-1 ante Instituto en Avellaneda y buscará cambiar la imagen para recuperar terreno en el certamen doméstico. El equipo dirigido por Jadson Viera, además, tendrá como próximo compromiso el clásico ante Racing, por lo que intentará llegar a ese encuentro con una victoria que le permita recuperar confianza.
Formaciones de Talleres vs. Independiente por el Torneo Clausura - Zona A
- Talleres: Ezequiel Unsain; Augusto Schott, Santiago Fernández, Román Riquelme, Gabriel Báez; Federico Fattori, Juan Sforza; Giovanni Baroni, Franco Cristaldo, Rick; Valentín Dávila. DT: Omar De Felippe.
- Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Juan Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Lautaro Millán, Santiago Montiel, Josías Palais; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Talleres vs. Independiente
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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