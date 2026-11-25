El operativo se dio en medio de protestas de vecinos y comerciantes contra las modificaciones de tránsito y circulación previstas por la implementación del TramBus en la zona.

El Gobierno firmó las resoluciones 246/SECT/26 y 247/SECT/26 y cambian las calles de Caballito

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó este martes en el Boletín Oficial porteño la firma de las resoluciones 246/SECT/26 y 247/SECT/26, mediante las cuales dispone una profunda reconfiguración en los sentidos de circulación de distintas calles y avenidas del barrio de Caballito (Comuna 6).

Las medidas, rubricadas por la Secretaría de Transporte en medio de movilizaciones vecinales y pedidos de informes en la Legislatura, forman parte de las obras y adecuaciones viales necesarias para la llegada del corredor T1 del nuevo sistema de transporte público Trambus.

Uno por uno, todos los cambios de circulación en las calles de Caballito

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De acuerdo con las normativas publicadas, los nuevos sentidos de tránsito —que entrarán en vigencia recién cuando se complete la colocación de la cartelería y señalización vial en cada sector— abarcan a cinco arterias principales del barrio:

Avenida Acoyte: pasará a tener sentido único de circulación desde la calle Neuquén hasta la avenida Díaz Vélez, con orientación sureste-noroeste (SE-NO), dejando atrás su histórica doble mano en ese tramo.

Avenida Doctor Honorio Pueyrredón: se establece sentido único con orientación noroeste-sureste (NO-SE) en el sector comprendido entre Díaz Vélez y Neuquén. La misma dirección regirá en el tramo ubicado entre las avenidas Ángel Gallardo y Díaz Vélez (del lado oeste de la Plazoleta Enrique Susini) y en la calle de convivencia Honorio Pueyrredón, entre Avellaneda y Neuquén.

Felipe Vallese: dejará de ser mano única para pasar a tener doble sentido de circulación entre la avenida Acoyte y Juan Bautista Ambrosetti.

Juan Bautista Ambrosetti: tendrá sentido único con orientación noroeste-sureste (NO-SE) en el tramo que va desde Arturo Jauretche hasta la avenida Rivadavia.

Florencio Balcarce: funcionará con sentido único en dirección sureste-noroeste (SE-NO) entre la calle Yerbal y la avenida Rivadavia.

El corredor T1 del Trambus y la polémica con los vecinos

Según los fundamentos de las resoluciones 246/SECT/26 y 247/SECT/26, el reordenamiento busca mejorar la accesibilidad y conectividad para la puesta en marcha del Trambus, un sistema de transporte público de capacidad intermedia que contará con infraestructura específica, estaciones propias y carriles exclusivos o preferenciales.