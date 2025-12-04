Crece la tensión: Estados Unidos recomendó a sus ciudadanos abandonar Venezuela "de inmediato"

Tensión diplomática y militar entre Estados Unidos y Venezuela

image Portaviones USS Gerald Ford en el mar Caribe.

Como se sabe, la tensión diplomática comenzó cuando las fuerzas armadas estadounidenses hicieron un despliegue inusitado de barcos y aviones en el mar Caribe, en las cercanías de la costa venezolana, para hundir pequeñas embarcaciones que, según la administración Trump, eran conducidas por narcotraficantes para llevar drogas a los Estados Unidos.

Luego de que el portaviones USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande y poderoso del mundo, fuera enviado a la misma zona, el presidente norteamericano incluso dio un ultimátum Maduro para que abandone el poder, so pena de llevar adelante una eventual invasión terrestre sobre territorio venezolano, lo que derivó en una tensión diplomática y militar inédita para la región en las últimas décadas.

En tanto, Maduro puso en duda la tesis de la lucha contra el narcotráfico, como sostiene el gobierno de Estados Unidos, al considerar que la enorme movilización militar de ese país forma parte de una operación para deponerlo. “Todo lo que se está haciendo contra Venezuela es para justificar una guerra, un cambio de régimen y robarnos la inmensa riqueza petrolera", declaraba recientemente el mandatario venezolano.