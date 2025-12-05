Chau Fútbol libre, Pelota libre o Magis TV: dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, evitando aplicaciones riesgosas. Cómo ver el sorteo del Mundial 2025.
La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) dará el puntapié inicial al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá este viernes con el sorteo, que definirá la conformación de los 12 grupos del campeonato tripartito.
El evento se realiza en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington D.C., desde las 14 horas de la Argentina y podrá seguirse en vivo por diferentes transmisiones.
La principal novedad es que la próxima Copa del Mundo contará con 48 selecciones, 16 más que en las ediciones previas, lo que ha modificado por completo la logística del evento. La FIFA ha diseñado un procedimiento de sorteo diferente al habitual, dividiendo a los 48 equipos en cuatro bombos según su posición en el ranking.
Una de las decisiones más cruciales es que Argentina y España, las dos selecciones con mejor clasificación en el escalafón internacional, solo podrán cruzarse en la final. Esta regla fue establecida por la FIFA para "garantizar el equilibrio competitivo" y evitar que las máximas potencias se eliminen prematuramente en las fases de eliminación directa.
Cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026
El sorteo tiene lugar este viernes desde las 14 horas de la Argentina, con transmisión en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Dónde ver el sorteo del Mundial:
A través de D Sports:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
A través de Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
