Chau Fútbol libre, Pelota libre o Magis TV: dónde ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

Cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026

El sorteo tiene lugar este viernes desde las 14 horas de la Argentina, con transmisión en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports, Telefe y la TV Pública. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.

Dónde ver el sorteo del Mundial:

A través de D Sports:

Canales 610 (SD) y 1610 (HD)

A través de Telefe:

Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)

Canal 10 en Telecentro (Digital)

Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD