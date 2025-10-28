Nicolás Otamendi planea cumplir su sueño: jugar en River tras el Mundial 2026
El defensor campeón del mundo tendría decidido volver al fútbol argentino para vestir la camiseta del Millonario, club del que es hincha, una vez finalice su vínculo con Benfica.
El mercado de pases de 2026 promete sacudir el fútbol argentino, y uno de los nombres que más ilusión genera en Núñez es el de Nicolás Otamendi. Según información revelada por el periodista Leo Paradizo en ESPN, el defensor de la Selección Argentina ya habría tomado la decisión de jugar en River después del Mundial 2026, cumpliendo así uno de los grandes anhelos de su carrera.
La noticia encendió la esperanza de los hinchas millonarios y podría marcar uno de los regresos más esperados del fútbol nacional. Otamendi, actual jugador del Benfica y campeón del mundo en Qatar 2022, siempre manifestó su simpatía por el Millonario. En más de una ocasión, el propio futbolista reconoció su deseo de vestir la Banda antes de retirarse, aunque las condiciones contractuales y deportivas lo habían postergado.
Tras extender su vínculo con el club portugués hasta mediados de 2026, su desembarco en el equipo de Marcelo Gallardo -si continúa al mando- se daría en el segundo semestre de ese año, cuando el defensor tenga 38 años.
Durante los últimos meses, varios campeones del mundo regresaron al país: Ángel Di María volvió a Rosario Central, Leandro Paredes a Boca y Marcos Acuña junto a Germán Pezzella reforzaron a River. La llegada de Otamendi completaría un plantel de lujo con marcada identidad albiceleste.
Según la información difundida, “alguien muy cercano al jugador” aseguró que el zaguero ya comunicó su intención de retornar al club de Núñez si la dirigencia decide avanzar con la negociación. La posibilidad entusiasma tanto por lo simbólico como por lo futbolístico. Otamendi mantiene un nivel competitivo en Europa y es uno de los referentes más respetados de la Scaloneta.
Su liderazgo, temperamento y experiencia serían un aporte clave para un River que busca sostener su protagonismo local e internacional. De concretarse su regreso, el defensor cumpliría el sueño que lo acompaña desde sus inicios en Vélez: jugar con la camiseta del club del que es hincha.
En el Monumental ya lo esperan con los brazos abiertos, y aunque todavía falta la confirmación oficial, todo indica que el “General” podría cerrar su carrera en casa, en un River que cada vez se parece más a una versión de la Scaloneta en rojo y blanco.
