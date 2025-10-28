Nicolás Otamendi planea cumplir su sueño: jugar en River tras el Mundial 2026

otamendi (1)

Su liderazgo, temperamento y experiencia serían un aporte clave para un River que busca sostener su protagonismo local e internacional. De concretarse su regreso, el defensor cumpliría el sueño que lo acompaña desde sus inicios en Vélez: jugar con la camiseta del club del que es hincha.

En el Monumental ya lo esperan con los brazos abiertos, y aunque todavía falta la confirmación oficial, todo indica que el “General” podría cerrar su carrera en casa, en un River que cada vez se parece más a una versión de la Scaloneta en rojo y blanco.