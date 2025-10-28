El reconocido futbolista europeo que ofrece una fortuna por su perra perdida en México

image

La esposa del mediocampista, Colleen Ramsey, expresó su desesperación a través de una publicación compartida por el Daily Mail: “Aún no hemos encontrado a Halo. No creo que alguna vez lo logremos”, escribió, al tiempo que reveló que la familia tiene “serias preguntas” sobre lo ocurrido y teme “no obtener nunca respuestas”.

Halo formaba parte del núcleo familiar junto a los hijos del jugador, Sonny, Tomas y Teddy, quienes también fueron incluidos en los mensajes de búsqueda. En los videos difundidos por redes sociales se escucha una frase que resume el sentimiento familiar: “El corazón de toda una familia sigue buscando a su hija adorada”.

El presente de Ramsey en México

Ramsey llegó a Pumas UNAM a mediados de 2025, tras finalizar su vínculo con el Cardiff City, convirtiéndose en el primer futbolista británico de alto perfil en jugar en la Liga MX. Su debut se produjo en agosto, en lo que consideró “un nuevo desafío técnico y futbolístico” luego de sus etapas en Arsenal, Juventus y Niza.

En el plano deportivo, Pumas atraviesa un inicio de temporada irregular y se ubica en la mitad de la tabla. Ramsey había sido titular en varios encuentros antes de que la desaparición de Halo concentrara su atención y la de su entorno.

Mientras tanto, la búsqueda continúa activa con la esperanza de reencontrar a la mascota. El gesto del jugador generó una ola de solidaridad en México y el Reino Unido, donde miles de personas se unieron para acompañar el pedido de la familia Ramsey: “Solo queremos que nuestra niña regrese”.