Tras el escándalo del clásico español, Vinicius Jr. confirmó su relación con Virginia Fonseca

El regreso de la influencer al entorno del jugador se produjo tras el cumpleaños de su hija —fruto de su relación con el cantante Zé Felipe—. Desde entonces, acompañó a Vinicius en varios compromisos: asistió a un partido en el Santiago Bernabéu, participó en reuniones con amigos como Éder Militão y Tainá Castro, y compartió momentos en Mónaco y Madrid.

image

El Clásico y la polémica con Xabi Alonso

El romance se confirmó apenas días después del episodio que protagonizó Vinicius en el Clásico, cuando mostró su malestar al ser reemplazado por el entrenador Xabi Alonso durante la victoria del Real Madrid sobre Barcelona.

Al minuto 70, y según captaron las cámaras de DAZN, el brasileño reaccionó con sorpresa: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster!”, exclamó al ver su número en el cartel de cambios. Luego, en lugar de dirigirse al banco, caminó hacia los vestuarios mientras murmuraba: “Siempre yo, me voy del equipo, mejor me voy”. El gesto generó repercusión inmediata en la prensa internacional, y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para calmarlo. Aunque el club no emitió un comunicado oficial, la escena se convirtió en una de las más comentadas de la fecha.

image

Lejos del ruido futbolístico, el delantero parece haber encontrado equilibrio en su vida personal. Su relación con Virginia Fonseca —una figura con más de 45 millones de seguidores en redes— se presenta ahora como un apoyo clave en uno de los momentos más tensos de su carrera.