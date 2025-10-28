Tras el escándalo del clásico español, Vinicius Jr. confirmó su relación con Virginia Fonseca
El delantero brasileño oficializó su romance con la influencer Virginia Fonseca en redes sociales, días después del polémico episodio que protagonizó en el Clásico.
Mientras el foco mediático seguía puesto en su malestar por la sustitución en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona, Vinicius Jr. sorprendió a sus millones de seguidores al confirmar su relación con Virginia Fonseca, una de las influencers más populares de Brasil.
La pareja oficializó su vínculo con una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, en las que se los ve en una habitación de hotel decorada con pétalos de rosa en forma de corazón y globos rojos con la palabra “LOVE”. Minutos después, ambos fueron vistos saliendo del lugar sonrientes y tomados de la mano, confirmando que la reconciliación es un hecho.
Las imágenes llegaron después de un viaje de Fonseca a Europa y marcaron el fin de meses de especulaciones sobre la relación, que había atravesado un distanciamiento público.
La reconciliación de Vinicius y Virginia Fonseca
La confirmación llegó luego de un periodo de turbulencia mediática. A comienzos de octubre, el futbolista había admitido haber sido “descuidado” en su relación. “No me avergüenza decir que la decepcioné. Quiero pedir disculpas públicamente, con el corazón abierto, porque entendí que una verdadera relación solo existe con respeto y transparencia”, escribió el brasileño en sus redes.
Por su parte, Fonseca había declarado semanas atrás que ya no estaban juntos. Sin embargo, fuentes cercanas a la pareja confirmaron que ambos están “reconstruyendo su vínculo con más madurez y menos exposición”.
El regreso de la influencer al entorno del jugador se produjo tras el cumpleaños de su hija —fruto de su relación con el cantante Zé Felipe—. Desde entonces, acompañó a Vinicius en varios compromisos: asistió a un partido en el Santiago Bernabéu, participó en reuniones con amigos como Éder Militão y Tainá Castro, y compartió momentos en Mónaco y Madrid.
El Clásico y la polémica con Xabi Alonso
El romance se confirmó apenas días después del episodio que protagonizó Vinicius en el Clásico, cuando mostró su malestar al ser reemplazado por el entrenador Xabi Alonso durante la victoria del Real Madrid sobre Barcelona.
Al minuto 70, y según captaron las cámaras de DAZN, el brasileño reaccionó con sorpresa: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster!”, exclamó al ver su número en el cartel de cambios. Luego, en lugar de dirigirse al banco, caminó hacia los vestuarios mientras murmuraba: “Siempre yo, me voy del equipo, mejor me voy”. El gesto generó repercusión inmediata en la prensa internacional, y miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para calmarlo. Aunque el club no emitió un comunicado oficial, la escena se convirtió en una de las más comentadas de la fecha.
Lejos del ruido futbolístico, el delantero parece haber encontrado equilibrio en su vida personal. Su relación con Virginia Fonseca —una figura con más de 45 millones de seguidores en redes— se presenta ahora como un apoyo clave en uno de los momentos más tensos de su carrera.
