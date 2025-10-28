Lionel Scaloni prepara la última gira del año de la Selección Argentina: con Messi y algunas nuevas caras

equi fernandez

El plantel iniciará los entrenamientos el 10 de noviembre en territorio español, posiblemente en Elche, donde se definirá el complejo de trabajo. La estadía se extenderá hasta el jueves 13, momento en el que la delegación viajará rumbo a Angola.

El encuentro ante el combinado africano se disputará el 14 de noviembre en Luanda y marcará el cierre del calendario 2025 para la Albiceleste. Luego del amistoso, Messi y varios referentes serán liberados, mientras que el resto del grupo regresará a Alicante para continuar con los entrenamientos hasta el martes 18.

Con el 2026 en el horizonte y la renovación como meta, Scaloni aprovechará la última fecha FIFA del año para seguir puliendo la base campeona del mundo y darle espacio a la nueva generación que busca su lugar en la Selección Argentina.