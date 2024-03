Sorpresa total: Nicolás Valentini fue convocado a la Selección Argentina

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Argentina/status/1765016589672362273&partner=&hide_thread=false #SelecciónMayor El futbolista Nicolás #Valentini de @BocaJrsOficial se suma a la convocatoria, para la fecha amistosa de marzo, en reemplazo de Marcos #Senesi. pic.twitter.com/fwr7vEp8Pl — Selección Argentina (@Argentina) March 5, 2024

El juvenil del Xeneize fue titular habitual en la Sub-23 y ahora tendrá su primera experiencia junto a la Mayor. Con su citación, Boca perderá a Valentini para el partido de 32avos de final de la Copa Argentina ante Central Norte de Salta, que se disputará el 23 de marzo.

A esa ausencia, se le podrían sumar las de Frank Fabra (Colombia), Norberto Briasco (Armenia) y Luis Advíncula (Perú), quienes fueron preseleccionados para sus conjuntos nacionales.

cristian medina nicolas valentini boca.jpg

Los otros defensores de la Selección en esta convocatoria

Germán Pezzella (Real Betis)

Nehuén Pérez (Udinese)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Valentín Barco (Brighton)

Cuándo jugará la Selección Argentina en marzo

Argentina jugará el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field ante El Salvador en primer lugar, y luego, el 26, chocará ante Costa Rica en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum.