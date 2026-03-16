No se vio en TV: el cruce de Alan Velasco con Miguel Merentiel tras el empate de Boca ante Unión
Después del empate entre Boca y Unión en Santa Fe, Alan Velasco le hizo un fuerte reclamo a Miguel Merentiel y el momento quedó registrado fuera de las cámaras de TV.
El empate entre Boca y Unión dejó un clima tenso tras el final del partido. Cuando los jugadores se retiraban hacia los vestuarios, Alan Velasco protagonizó un fuerte cruce con Miguel Merentiel por una jugada puntual del encuentro que no se vio en la transmisión televisiva.
Luego del gol del atacante uruguayo, los jugadores del conjunto local rodearon al árbitro Yael Falcón Pérez para reclamar un supuesto foul de Lautaro Blanco sobre Julián Palacios en el inicio de la jugada. Sin embargo, el juez decidió convalidar el tanto y el encuentro finalizó sin modificaciones en el resultado.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un momento irregular en el campeonato y le está costando volver a la victoria. El último triunfo fue ante Lanús, en el que mostró uno de sus mejores rendimientos en lo que va del torneo. Desde entonces, los resultados y el funcionamiento dejaron más dudas que certezas, algo que genera malestar tanto entre los hinchas como dentro del propio plantel.
No se vio en TV: el cruce de Alan Velasco con Miguel Merentiel tras el empate de Boca ante Unión
La tensión quedó reflejada una vez terminado el encuentro. Mientras los futbolistas se dirigían hacia los vestuarios, Alan Velasco encaró a Miguel Merentiel para reclamarle por una situación puntual del partido. El momento no fue captado por la transmisión televisiva, pero quedó registrado por el periodista Luciano Bisbal, quien logró fotografiar el cruce entre ambos futbolistas.
En la imagen se observa al mediocampista, que volvía a sumar minutos tras recuperarse de una lesión, visiblemente molesto mientras le habla al delantero uruguayo. Por su parte, Merentiel intenta calmar la situación y le coloca la mano derecha en el pecho a Velasco para frenar el reclamo y evitar que la discusión pase a mayores. La escena refleja el momento de tensión que atraviesa Boca, un equipo que busca reencontrarse con la victoria y mejorar su rendimiento en el campeonato mientras crece la exigencia de los hinchas.
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