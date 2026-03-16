No se vio en TV: el cruce de Alan Velasco con Miguel Merentiel tras el empate de Boca ante Unión

cruce boca

En la imagen se observa al mediocampista, que volvía a sumar minutos tras recuperarse de una lesión, visiblemente molesto mientras le habla al delantero uruguayo. Por su parte, Merentiel intenta calmar la situación y le coloca la mano derecha en el pecho a Velasco para frenar el reclamo y evitar que la discusión pase a mayores. La escena refleja el momento de tensión que atraviesa Boca, un equipo que busca reencontrarse con la victoria y mejorar su rendimiento en el campeonato mientras crece la exigencia de los hinchas.