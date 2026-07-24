Nico González rompió el silencio sobre el futuro de los referentes de la Selección Argentina

Mientras el futuro de Lionel Messi, Leandro Paredes, Dibu Martínez y hasta del mismísimo entrenador Lionel Scaloni permanece en la incertidumbre, Nico se refirió a la importante decisión que deberán tomar: "Depende de cada uno de ellos, yo no me puedo meter en lo que piensen los demás. Veremos qué pasa, veremos qué sucede, yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas", sostuvo.