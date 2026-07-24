Nico González rompió el silencio sobre el futuro de los referentes de la Selección Argentina
Mientras Lionel Messi, Leandro Paredes, Dibu Martínez y hasta el DT Lionel Scaloni deciden qué harán, Nico González dio su palabra al respecto.
Subido a la autobomba de los Bomberos Voluntarios y abriéndose paso entre banderas y camisetas albicelestes, Nico González tuvo un recibimiento a pura mística en sus pagos. El delantero volvió a Escobar, su ciudad natal, convertido en subcampeón del mundo tras el Mundial 2026, y su gente no dudó en salir a las calles a rendirle tributo.
La lluvia persistente no fue impedimento para que una marea de vecinos desbordara los alrededores de la Plaza San Martín. Grandes y chicos esperaron paciente la llegada del atacante de la Selección Argentina para contagiarle su cariño, en una jornada donde la lluvia quedó en segundo plano frente al orgullo de ver a un hijo del pueblo en lo más alto.
Con este subcampeonato, sumado a sus consagraciones previas en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa América 2024, "El Caballo" —como lo apodó cariñosamente Lionel Scaloni— ratificó su vigencia absoluta en la Scaloneta y se consolidó como el gran orgullo deportivo de Escobar.
Nico González rompió el silencio sobre el futuro de los referentes de la Selección Argentina
Mientras el futuro de Lionel Messi, Leandro Paredes, Dibu Martínez y hasta del mismísimo entrenador Lionel Scaloni permanece en la incertidumbre, Nico se refirió a la importante decisión que deberán tomar: "Depende de cada uno de ellos, yo no me puedo meter en lo que piensen los demás. Veremos qué pasa, veremos qué sucede, yo creo que va a haber un cambio importante, ya sea para la selección, ya sea para cada uno de nosotros como personas", sostuvo.
Y añadió: "Veremos más adelante qué sucede". En relación a la final del Mundial 2026 y a la posibilidad de una Finalissima como revancha, fue tajante: "No, eso no es una revancha, yo creo que España es un merecido campeón, jugaron mejor que nosotros, fueron superiores, es parte del fútbol, se gana, se torna, se empata. Te vuelvo a repetir, para nosotros era la ilusión ganarla", cerró el jugador.
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