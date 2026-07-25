El contrato que un nene le hizo firmar a Lionel Scaloni en Pujato y su desafío viral: "Te toca, Chiqui Tapia"

Sin embargo, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confían en convencerlo para renovar el ciclo a largo plazo.

El video de AFA para Lionel Scaloni que repasa su exitoso ciclo en la Selección: "¿Y si te digo que hay más?"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video institucional titulado "La historia siempre la escribe Argentina" como parte de un "operativo seducción" para convencer a Lionel Scaloni de continuar al frente de la Selección.

La producción repasa los hitos del ciclo de Scaloni en Argentina tras lograr el subcampeonato en el Mundial 2026 y cierra con una fuerte invitación al DT: "¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Esta camiseta cuenta con vos".

El video de AFA para Lionel Scaloni que repasa su exitoso en la Selección Argentina

AFA publicó el video tras las declaraciones de Scaloni luego de caer 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la final de la Copa del Mundo.

En plena conferencia de prensa, el técnico se quebró hasta las lágrimas al manifestar que cumplirá su contrato vigente hasta el 31 de diciembre y que luego evaluará dar un paso al costado debido al desgaste y la dificultad de reconstruir un nuevo grupo.