El contrato que un nene le hizo firmar a Lionel Scaloni en Pujato y su desafío viral: "Te toca, Chiqui Tapia"
Franco Ottaviani sorprendió al DT en su casa con una propuesta para que siga al frente de la Selección Argentina.
Un nene llamado Franco Ottaviani sorprendió a Lionel Scaloni en la puerta de su casa en Pujato al hacerle firmar un "contrato" simbólico para que siga como DT de la Selección argentina hasta el Mundial 2030.
El divertido y tierno momento ocurrió mientras el entrenador disfruta de sus vacaciones tras la final de la Copa del Mundo 2026.
Franco se acercó al DT con un papel improvisado que decía "contrato para el Mundial 2030", ante el que Scaloni sonrió y le estampó su firma sin dudarlo.
El contrato que un nene le hizo firmar a Lionel Scaloni en Pujato
Tras conseguir el gancho del entrenador, el nene lanzó un divertido desafío: "Ahora te toca a vos, Chiqui Tapia".
La ocurrencia de Franco se hizo viral en redes sociales ya que el contrato oficial de Scaloni vence en diciembre y él mismo puso en duda su continuidad tras el torneo.
Sin embargo, los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confían en convencerlo para renovar el ciclo a largo plazo.
El video de AFA para Lionel Scaloni que repasa su exitoso ciclo en la Selección: "¿Y si te digo que hay más?"
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un emotivo video institucional titulado "La historia siempre la escribe Argentina" como parte de un "operativo seducción" para convencer a Lionel Scaloni de continuar al frente de la Selección.
La producción repasa los hitos del ciclo de Scaloni en Argentina tras lograr el subcampeonato en el Mundial 2026 y cierra con una fuerte invitación al DT: "¿Y si te digo que hay más capítulos por escribir? Esta camiseta cuenta con vos".
El video de AFA para Lionel Scaloni que repasa su exitoso en la Selección Argentina
AFA publicó el video tras las declaraciones de Scaloni luego de caer 1-0 ante España en el tiempo suplementario de la final de la Copa del Mundo.
En plena conferencia de prensa, el técnico se quebró hasta las lágrimas al manifestar que cumplirá su contrato vigente hasta el 31 de diciembre y que luego evaluará dar un paso al costado debido al desgaste y la dificultad de reconstruir un nuevo grupo.
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