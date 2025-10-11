Novak Djokovic cayó ante Valentin Vacherot y quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái
Fue en sets corridos para el monegasco ante un "Nole" que tuvo problemas físicos.
Valentin Vacherot escaló este viernes hasta la primera final de su carrera en el Rolex Shangai Masters derrotando al cuatro veces campeón Novak Djokovic 6-3, 6-4 para extender una semana de ensueño en la cumbre de la gira asiática. El No. 204 mundial, que participó como reserva en la fase previa, se convirtió en el finalista con menor ranking en la historia de los ATP Masters 1000, desatando la sorpresa en uno de los eventos más codiciados del calendario.
La irrupción del monegasco fue una bomba desde cualquier prisma. Con apenas 20 partidos jugados a nivel ATP Tour, jamás había disputado el cuadro final de un ATP Masters 1000 en superficie dura y su currículo ante el Top 10 se reducía a un partido, frentes de inexperiencia convertían semejante hazaña en una auténtica quimera. Rompiendo cualquier relación con la lógica, Vacherot encontró los golpes para escribir un camino que ya queda en los libros del deporte.
Vacherot jugó perfectamente sus cartas y minimizó errores. El mayor peligro que podía tener era cómo gestionar el momento en el que pudiese verse ganador, como en el primer juego del segundo set, en el que desperdició dos puntos de quiebre que le podían haber dado ya una ventaja casi decisiva.
Pero el joven monegasco no se descompuso y esperó su ocasión, que llegó en el noveno juego, cuando rompió a Djokovic, y en el décimo, en el que salvó un break point para sellar poco después la victoria.
En el match point, Vacherot apenas celebró, en lo que se consideró un gesto hacia "Nole" por las condiciones físicas en las que estaba. Incluso en la red conversaron un momento muy respetuosamente y el monegasco le lanzó: "No te retires".
Vacherot, que partió el torneo en el puesto 204, ya aparece 58 en el ranking en vivo. Si es campeón, será 40 del mundo.
"Todavía no soy consciente [de lo ocurrido], no encuentro palabras", dijo Vacherot. "Esto es una locura. Primero de todo, compartir la pista [con Novak] ha sido una experiencia increíble. Tengo mucho que aprender de este partido. Debo aprender de él. Me llevo muchas cosas conmigo".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario