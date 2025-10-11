Novak Djokovic cayó ante Valentin Vacherot y quedó eliminado del Masters 1000 de Shanghái

En el match point, Vacherot apenas celebró, en lo que se consideró un gesto hacia "Nole" por las condiciones físicas en las que estaba. Incluso en la red conversaron un momento muy respetuosamente y el monegasco le lanzó: "No te retires".

Vacherot, que partió el torneo en el puesto 204, ya aparece 58 en el ranking en vivo. Si es campeón, será 40 del mundo.

"Todavía no soy consciente [de lo ocurrido], no encuentro palabras", dijo Vacherot. "Esto es una locura. Primero de todo, compartir la pista [con Novak] ha sido una experiencia increíble. Tengo mucho que aprender de este partido. Debo aprender de él. Me llevo muchas cosas conmigo".