Novak Djokovic cayó ante Sinner y quedó eliminado del Abierto de Australia

“Fue un partido muy duro”, dijo Sinner. “Empecé realmente bien. Él falló en los dos primeros sets. Sentí que no se encontraba tan bien en la cancha así que simplemente intenté seguir presionando”.

Djokovic no perdía en el Abierto de Australia desde 2018

El campeón diez veces, Djokovic, que no había saboreado la derrota en el Abierto de Australia desde 2018, buscaba un récord de 25 títulos de Grand Slam, pero Sinner destrozó el guión de manera espectacular.

Djokovic no tuvo respuesta ante su oponente de 22 años al principio del partido pero no se ayudó a sí mismo, cometiendo 29 errores no forzados durante los primeros dos sets en una actuación inusualmente descuidada, en comparación con sólo ocho de Sinner.

El jugador de 36 años careció de su habitual consistencia metronómica mientras el imperturbable Sinner, sin preocuparse por enfrentarse a un hombre que nunca había perdido una semifinal en Melbourne Park, se adelantó rápidamente con un 3-0.

El italiano rompió el saque de nuevo en el sexto juego y se llevó el set cuando Djokovic mandó un derechazo fuera.