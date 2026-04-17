Operativo reforzado para el Superclásico: un Monumental bajo estricta vigilancia
La Ciudad prepara un amplio despliegue con más de mil efectivos, controles escalonados y medidas específicas para garantizar la seguridad en el duelo entre River y Boca.
En la antesala de uno de los eventos deportivos más convocantes del país, el Superclásico entre River y Boca contará con un operativo de seguridad de gran magnitud en el estadio Monumental. El Gobierno de la Ciudad confirmó que más de 1.000 efectivos estarán afectados al dispositivo diseñado para el encuentro del domingo a las 17, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.
El despliegue busca anticiparse a cualquier tipo de incidente en un partido que moviliza a miles de personas. Por eso, uno de los ejes principales será el ordenamiento del ingreso: las puertas del estadio se abrirán desde las 14, tres horas antes del inicio, con la intención de evitar aglomeraciones y facilitar un acceso escalonado de los hinchas.
Además, se implementarán accesos diferenciados para familias en distintos sectores del estadio, una medida pensada para mejorar la circulación interna y ofrecer un entorno más seguro para quienes asistan con menores. Este tipo de segmentación forma parte de una estrategia más amplia para optimizar la organización en eventos masivos.
En las inmediaciones del Monumental se establecerán tres anillos de control, donde la Policía de la Ciudad realizará inspecciones exhaustivas. Allí se llevarán a cabo cacheos preventivos para impedir el ingreso de elementos prohibidos como pirotecnia, además de reforzar la seguridad general en los accesos.
El operativo no se limitará únicamente a la presencia policial. También participarán agentes de tránsito, inspectores de Espacio Público, personal de la Agencia Gubernamental de Control y cadetes del Instituto Superior de Seguridad Pública. Todos trabajarán de manera coordinada para cubrir distintos frentes, desde la circulación vehicular hasta la fiscalización en la vía pública.
Uno de los puntos clave será la utilización del sistema Tribuna Segura, que permite identificar a personas con derecho de admisión y restringir su ingreso al estadio. A esto se sumarán controles específicos para desalentar la venta ambulante ilegal y la actividad de los denominados “trapitos” en la zona.
Con este esquema integral, las autoridades apuntan a que el Superclásico se desarrolle sin contratiempos y en un clima de normalidad. En un partido donde la pasión suele estar al límite, la prevención y la logística juegan un rol fundamental para que la jornada sea una verdadera fiesta del fútbol argentino.
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