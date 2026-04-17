Operativo reforzado para el Superclásico: un Monumental bajo estricta vigilancia

boca river

Uno de los puntos clave será la utilización del sistema Tribuna Segura, que permite identificar a personas con derecho de admisión y restringir su ingreso al estadio. A esto se sumarán controles específicos para desalentar la venta ambulante ilegal y la actividad de los denominados “trapitos” en la zona.

Con este esquema integral, las autoridades apuntan a que el Superclásico se desarrolle sin contratiempos y en un clima de normalidad. En un partido donde la pasión suele estar al límite, la prevención y la logística juegan un rol fundamental para que la jornada sea una verdadera fiesta del fútbol argentino.