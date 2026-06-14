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Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: goles, resultado y minuto a minuto

Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026: goles

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Mundial 2026

En un segundo tiempo para el infarto, el equipo europeo estuvo dos veces en ventaja, pero el asiático logró una igualdad histórica.

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Países Bajos y Japón igualaron 2-2 este domingo en un frenético partido por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026, que también está integrado por Suecia y Túnez. El encuentro tuvo lugar en el Dallas Stadium.

Luego de lo que fue un muy aburrido primer tiempo, las emociones iban a llegar en un complemento para el infarto. Fue la "Naranja" quien primero se puso en ventaja, con el tanto de Virgil van Dijk, de cabeza y con algo de suspenso.

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La alegría duraría poco, ya que rápidamente apareció Nakamura para la primera de las dos igualdades. Aunque Summerville volvió a adelantar a los europeos, que ahora sí parecían llevarse la victoria.

El equipo nipón había hecho méritos suficientes para al menos conseguir un punto, y lo logró en el último suspiro, con un muy buen gol de cabeza de Kamada a dos minutos del cierre.

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Minuto a minuto de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

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Lo empató Japón sobre la hora

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Otra vez arriba Países Bajos

Summerville pone de nuevo a Países Bajos arriba en el marcador.

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Lo empata Japón y se ilusiona

Nakamura puso el 1-1 parcial ante Países Bajos.

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Sufrido gol de Países Bajos

Tras una pelota parada, Virgil van Dijk pone el 1-0 de cabeza.

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Cómo llegan Países Bajos y Japón

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y buscará, una vez más, conquistar el único gran título que falta en su historia. La selección europea fue subcampeona en tres oportunidades (1974, 1978 y 2010) y llega a esta edición tras completar una sólida fase clasificatoria, en la que terminó como líder del Grupo G de la UEFA con 20 puntos.

Por su parte, el seleccionado asiático afronta su octava participación mundialista consecutiva desde Francia 1998. Los nipones intentarán superar por primera vez la barrera de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones y que hasta el momento representa su mejor actuación en la máxima cita del fútbol.

Japón, además, llega con la confianza de haber sido la primera selección clasificada al Mundial fuera de los países anfitriones. Su boleto quedó asegurado con tres jornadas de anticipación en la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC.

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Formaciones de Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Mickey van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Tijani Reijnders; Donyell Malen, Cody Gakpo y Crysencio Summerville. DT: Ronald Koeman.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Junya Ito, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Keito Nakamura; Take Kubo, Ritsu Doan; Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

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Horario y televisación

  • Hora: 17.00
  • TV: Disney+ Premium y DSports
  • Árbitro: Ismail Elfath
  • Estadio: Dallas

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