Un terremoto sacudió a Japón: hay heridos, edificios colapsados y alerta de tsunami
El sismo alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica japonesa.
Un terremoto sacudió este martes el suroeste de Japón, dejó sin electricidad a unos 40.000 hogares, obligó a suspender los servicios ferroviarios en la isla de Kyushu y llevó a las autoridades a emitir una alerta de tsunami y advertencias por posibles réplicas.
El sismo ocurrió a las 16:27 hora local (07:27 GMT) y alcanzó el nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo, el máximo valor posible en ese sistema de medición, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).
La JMA advirtió que el terremoto podría generar un tsunami de hasta un metro de altura, con llegada prevista para alrededor de las 17:00 hora local (08:00 GMT). La cadena pública NHK informó que olas de hasta ese nivel podrían haber llegado a algunos sectores de la costa poco después de la emisión de la alerta.
El sismo provocó daños a infraestructuras y dejó un tendal de heridos. La cadena de televisión pública NHK dijo que al menos 50 personas fueron trasladadas a hospitales. La Policía de la prefectura dijo que está tratando de contactar con nueve personas cuya ubicación se desconoce.
El terremoto también tuvo impacto sobre el sector industrial. Sony y TSMC, el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, cuentan con plantas en el área afectada. Un portavoz de Sony informó que la empresa evaluaba la situación, mientras que TSMC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi dijo a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.
Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.
Además, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona. NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.
Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.
El archipiélago, con una población cercana a 125 millones de habitantes, registra cada año cientos de terremotos. La magnitud de sus efectos depende de la ubicación del epicentro y de la profundidad del movimiento.
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