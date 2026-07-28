Un terremoto sacudió a Japón: hay heridos, edificios colapsados y alerta de tsunami

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi dijo a los periodistas que había reportes de varias lesiones y daños en carreteras, puentes y edificios, así como apagones e incendios, aunque los detalles aún no están claros. Takaichi advirtió a las personas que cocinan que tengan cuidado con el fuego y con los fragmentos de vidrio roto.

Según información de las autoridades citada por la cadena, al menos 12 viviendas han colapsado y cuatro personas se encuentran atrapadas en la prefectura, donde se llegó a registrar el nivel máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores.

Además, se han desatado hasta siete incendios en toda la prefectura tras el temblor, al que siguieron una serie de sismos de menor intensidad en la zona. NHK mostró durante la tarde imágenes de algunas viviendas y edificios colapsados, además de carreteras dañadas en varios puntos de la región.

Miles de personas permanecen sin electricidad en la zona, y las autoridades han pedido a la población que esté alerta por la posibilidad de que se produzcan nuevos temblores.

Un terremoto de magnitud 7,1 golpeó el suroeste de Japón.

El archipiélago, con una población cercana a 125 millones de habitantes, registra cada año cientos de terremotos. La magnitud de sus efectos depende de la ubicación del epicentro y de la profundidad del movimiento.