"Siempre positivo": Huevo Acuña rompió el silencio y dejó un mensaje de apoyo al plantel de River
Mientras que el cuerpo técnico y los futbolistas optaron por el silencio tras la nueva derrota, el lateral utilizó sus redes para bancar al grupo.
El clima en River atraviesa horas de máxima tensión tras un nuevo traspié que profundizó la crisis deportiva. En medio de un escenario hostil, con silbidos en las tribunas del Monumental y una decisión institucional de blindar a los protagonistas para que evitaran dar declaraciones a la prensa, el único que decidió alzar la voz fue Marcos Huevo Acuña.
El experimentado defensor, que actualmente se encuentra marginado de las canchas por una lesión que le impidió integrar la convocatoria para el encuentro, recurrió a su cuenta personal de Instagram para mandar un mensaje de aliento hacia el interior del club.
"Con fe y siempre positivo": el mensaje de Huevo Acuña
A través de una historia en la mencionada red social, acompañada de una imagen del escudo de la institución, el "Huevo" dejó en claro su postura de respaldo total a sus compañeros en medio de la racha adversa.
"Con fe y siempre positivo, de esto salimos. Confío plenamente en este grupo. Unidos hasta el final", escribió el futbolista, convirtiéndose así en la única voz autorizada del plantel en manifestarse públicamente tras el duro revés que mantiene al Millonario en el centro de todas las críticas.
River suma cinco derrotas consecutivas en torneos locales
El conjunto de Chacho Coudet acumula tres derrotas en igual cantidad de presentaciones en el Torneo Clausura, números a los que se le suma la reciente eliminación en la Copa Argentina.
Si se toman en cuenta los compromisos oficiales previos y se arrastran los golpes del ámbito doméstico —incluyendo la dolorosa caída en la definición del Torneo Apertura 2026—, el equipo suma cinco reveses consecutivos en el plano local.
El detalle de los partidos perdidos en tornos AFA:
- Derrota 3-2 ante Belgrano en la final del Torneo Apertura
- Derrota 3-1 ante Aldosivi y eliminación de la Copa Argentina
- Derrota 1-0 ante Barracas Central por la fecha 1 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 2 del Torneo Clausura
- Derrota 1-0 ante Rosario Central por la fecha 3 del Torneo Clausura
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario