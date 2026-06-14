Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Live Blog Post

Cómo llegan Países Bajos y Japón

Países Bajos disputará su 12ª Copa del Mundo y buscará, una vez más, conquistar el único gran título que falta en su historia. La selección europea fue subcampeona en tres oportunidades (1974, 1978 y 2010) y llega a esta edición tras completar una sólida fase clasificatoria, en la que terminó como líder del Grupo G de la UEFA con 20 puntos.

Por su parte, el seleccionado asiático afronta su octava participación mundialista consecutiva desde Francia 1998. Los nipones intentarán superar por primera vez la barrera de los octavos de final, instancia que alcanzaron en cuatro ocasiones y que hasta el momento representa su mejor actuación en la máxima cita del fútbol.

Japón, además, llega con la confianza de haber sido la primera selección clasificada al Mundial fuera de los países anfitriones. Su boleto quedó asegurado con tres jornadas de anticipación en la tercera ronda de las Eliminatorias de la AFC.