Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026 EN VIVO: goles, resultado y minuto a minuto

Otra vez arriba Países Bajos
Summerville pone de nuevo a Países Bajos arriba en el marcador.
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La selección neerlandesa, una de las grandes favoritas del certamen, busca comenzar con el pie derecho en Dallas. Descubrí todos los detalles en la nota.
Países Bajos y Japón se enfrentan este domingo, desde las 17 (hora de Argentina), por la primera fecha del Grupo F del Mundial 2026. El encuentro tendrá lugar en el Dallas Stadium.
El partido podrá verse en vivo a través de Disney+ Premium y DSports. Además, el Grupo F también está integrado por Suecia y Túnez, por lo que sumar de a tres en el estreno será clave para comenzar a encaminar la clasificación a los dieciseisavos de final.
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