Palmeiras en alerta: un jugador clave podría perderse la revancha ante River por los cuartos de final
El lateral derecho del Verdao sufrió una molestia y es duda para el duelo decisivo en San Pablo, donde el Millonario buscará dar vuelta la serie.
River y Palmeiras se preparan para una batalla clave en busca de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Tras el 2-1 a favor del conjunto brasileño en el Monumental, la revancha del próximo miércoles en San Pablo promete ser un duelo cargado de tensión y detalles que pueden definir el pase a la próxima instancia.
Entre esos detalles, aparece la incertidumbre sobre la presencia de Khellven, lateral derecho del Verdao, quien sufrió una molestia en el pie y podría quedar fuera del encuentro. El defensor de 24 años había sido una pieza importante en la ida, donde tuvo un intenso duelo con Marcos Acuña, pero encendió las alarmas tras presentar dolor que lo obligó a realizar estudios médicos.
En caso de que no llegue en condiciones, Abel Ferreira ya piensa en Agustín Giay como alternativa. El exSan Lorenzo tendría la responsabilidad de ocupar un lugar sensible en la defensa justo en un partido decisivo.
En River también hay preocupación por la ya confirmada baja de Sebastián Driussi, quien sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y quedó descartado para la revancha. Sin embargo, estas ausencias podrían abrirle una ventana de oportunidad al Millonario, que se aferra a la mística copera y al gol agónico de Lucas Martínez Quarta en el Monumental para soñar con la remontada.
¿Qué necesita River para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores?
Los de Marcelo Gallardo necesitan ganar para clasificarse: si lo hacen por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales, mientras que una victoria por dos tantos o más les asegurará el boleto a semifinales. Un empate o una derrota los dejaría fuera de la competencia.
Mientras tanto, Palmeiras buscará hacer valer su ventaja y apoyarse en la fortaleza del Allianz Parque, donde suele volverse un equipo mucho más sólido. Sin embargo, la posible baja de Khellven representa un dolor de cabeza para Ferreira, que deberá rearmar su defensa frente a un rival que llega con la obligación de arriesgar.
El vencedor de esta llave se medirá en semifinales con el ganador del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito. Con todo por definirse, el choque en San Pablo se perfila como uno de los grandes puntos altos de esta edición de la Libertadores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario