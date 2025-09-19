Palmeiras en alerta: un jugador clave podría perderse la revancha ante River por los cuartos de final

¿Qué necesita River para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores?

Los de Marcelo Gallardo necesitan ganar para clasificarse: si lo hacen por un gol de diferencia, la serie se definirá por penales, mientras que una victoria por dos tantos o más les asegurará el boleto a semifinales. Un empate o una derrota los dejaría fuera de la competencia.

jesus valenzuela river palmeiras

Mientras tanto, Palmeiras buscará hacer valer su ventaja y apoyarse en la fortaleza del Allianz Parque, donde suele volverse un equipo mucho más sólido. Sin embargo, la posible baja de Khellven representa un dolor de cabeza para Ferreira, que deberá rearmar su defensa frente a un rival que llega con la obligación de arriesgar.

El vencedor de esta llave se medirá en semifinales con el ganador del cruce entre Sao Paulo y Liga de Quito. Con todo por definirse, el choque en San Pablo se perfila como uno de los grandes puntos altos de esta edición de la Libertadores.