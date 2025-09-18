River pierde a Sebastián Driussi por lesión: no jugará la revancha contra Palmeiras en la Copa Libertadores

Quién reemplazará a Sebastián Driussi en la vuelta entre Palmeiras y River por Copa Libertadores

De cara al duelo decisivo en el Allianz Parque, Marcelo Gallardo evalúa dos alternativas para la delantera del equipo que tiene la obligación de ganar de visitante al menos por un gol para forzar al serie a los penales o por más tantos para avanzar de manera directa a las semifinales de la competencia. La elección dependerá de la estrategia que el DT millonario disponga para intentar revertir la serie en Brasil.