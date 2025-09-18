River pierde a Sebastián Driussi por lesión: no jugará la revancha contra Palmeiras en la Copa Libertadores
El delantero sufrió un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y se perderá la vuelta de cuartos de final ante el equipo brasilero en San Pablo.
Malas noticias para River: Sebastián Driussi sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo y no estará en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras en el Allianz Parque. El delantero, que salió lesionado en el segundo tiempo en el estadio Monumental, será reemplazado por Facundo Colidio o Miguel Ángel Borja.
En la derrota 2-1 frente a Palmeiras en el Monumental, el delantero encendió las alarmas en el Millonario al salir lesionado en el segundo tiempo. El futbolista padeció un desgarro en el bíceps femoral izquierdo y quedó automáticamente descartado para el partido de vuelta en San Pablo. Sin lugar a dudas una noticia que golpea mucho puertas adentro ya que el entrenador pierde un titular y una pieza clave en el equipo.
Más allá de la lesión, la actuación de Driussi fue de las más flojas del equipo. Se mostró poco participativo y sin la intensidad que suele caracterizarlo, en contraste con la entrega de Maxi Salas, quien pese a no desequilibrar, se destacó por su actitud y esfuerzo constante.
Quién reemplazará a Sebastián Driussi en la vuelta entre Palmeiras y River por Copa Libertadores
De cara al duelo decisivo en el Allianz Parque, Marcelo Gallardo evalúa dos alternativas para la delantera del equipo que tiene la obligación de ganar de visitante al menos por un gol para forzar al serie a los penales o por más tantos para avanzar de manera directa a las semifinales de la competencia. La elección dependerá de la estrategia que el DT millonario disponga para intentar revertir la serie en Brasil.
Facundo Colidio, con movilidad y capacidad de asociarse en ataque.
Miguel Ángel Borja, con más presencia física y experiencia internacional.
