El rating del River-Palmeiras: cómo impactó en la TV la derrota en la Copa Libertadores
El choque en el Monumental por los cuartos de final fue lo más visto del miércoles a la noche, con picos que superaron los 17 puntos.
El partido entre River y Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 no solo captó la atención de los hinchas en el estadio Monumental, sino también de millones de televidentes en todo el país. La transmisión de Telefe lideró ampliamente la franja nocturna y se consolidó como lo más visto del día, confirmando una vez más el poder de convocatoria del fútbol en la televisión abierta.
Desde las 21.10 comenzó la previa con un piso de 9 puntos de rating, que trepó a 12 apenas la pelota empezó a rodar a las 21:30, con relatos de Pablo Giralt y comentarios de Juan Pablo Varsky. El primer golpe del visitante, con el gol de Gustavo Gómez, disparó los números hasta 16.1.
En ese momento, Guido Kaczka en eltrece apenas alcanzaba 4.5, mientras que LAM (América) se sostenía en 3.7, Bendita en 2.6 y el ciclo La noche es nuestra, por la TV Pública, en 0.3.
El pico del primer tiempo llegó a 17.1 puntos tras el segundo tanto del conjunto brasileño, obra de Vitor Roque. A pesar del traspié deportivo para el Millonario, el interés del público creció a medida que el partido se volvía más intenso. La Banda Roja buscaba descontar y el rating respondía, dejando a los demás programas muy relegados en la competencia.
Durante el entretiempo, algunas señales aprovecharon para recuperar terreno. Buenas noches familias logró 5.7 puntos y quedó segundo en la franja, mientras que Trato hecho, con un participante que emocionó al contar la historia de su hija con discapacidad, tocó los 2.7. En tanto, Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández llegó a 2.5.
Ya en la segunda mitad, el duelo en el Monumental arrancó con un piso de 13.5 puntos. El bajón de River en lo futbolístico se acentuó con la salida de Sebastián Driussi por lesión, pero el rating se mantuvo firme. El cierre del encuentro, con el gol de Lucas Martínez Quarta que decoró el resultado final, marcó 16.4 puntos, confirmando que el fútbol continental sigue siendo un imán para la audiencia.
En paralelo, eltrece presentó Otro día perdido, donde Mario Pergolini entrevistó a Nelson Castro. El ciclo logró 4.8 puntos, muy lejos del fenómeno que generó la Libertadores. En conclusión, la derrota de la entidad de Núñez fue un golpe duro en lo deportivo, pero un verdadero triunfo televisivo que se sintió en todas las planillas de rating.
