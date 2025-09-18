El rating del River-Palmeiras: cómo impactó en la TV la derrota en la Copa Libertadores

Durante el entretiempo, algunas señales aprovecharon para recuperar terreno. Buenas noches familias logró 5.7 puntos y quedó segundo en la franja, mientras que Trato hecho, con un participante que emocionó al contar la historia de su hija con discapacidad, tocó los 2.7. En tanto, Bienvenidos a ganar con Laurita Fernández llegó a 2.5.

river palmeiras (1)

Ya en la segunda mitad, el duelo en el Monumental arrancó con un piso de 13.5 puntos. El bajón de River en lo futbolístico se acentuó con la salida de Sebastián Driussi por lesión, pero el rating se mantuvo firme. El cierre del encuentro, con el gol de Lucas Martínez Quarta que decoró el resultado final, marcó 16.4 puntos, confirmando que el fútbol continental sigue siendo un imán para la audiencia.

En paralelo, eltrece presentó Otro día perdido, donde Mario Pergolini entrevistó a Nelson Castro. El ciclo logró 4.8 puntos, muy lejos del fenómeno que generó la Libertadores. En conclusión, la derrota de la entidad de Núñez fue un golpe duro en lo deportivo, pero un verdadero triunfo televisivo que se sintió en todas las planillas de rating.