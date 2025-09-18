La racha histórica que cortó River en el Monumental y los antecedentes que alimentan la ilusión

Los antecedentes que ilusionan a River: llegó perdiendo la ida y fue campeón

La revancha frente al Verdao está pautada para el miércoles próximo en el Allianz Parque, y el descuento de Lucas Martínez Quarta en la ida mantiene viva la esperanza. La historia ofrece antecedentes que ilusionan: en 2020, el Millonario sufrió un durísimo 0-3 en la ida disputada en Avellaneda, pero en la vuelta en San Pablo ganó 2-0 y estuvo a un paso de una remontada épica.

palmeiras river

En 2015, también había perdido en casa contra Cruzeiro, aunque luego goleó 3-0 en el Mineirão para meterse en semifinales y terminar siendo campeón. Tres años más tarde repitió la hazaña contra Gremio, que lo había vencido 1-0 en Buenos Aires antes de caer 2-0 en Porto Alegre con el recordado penal de Gonzalo “Pity” Martínez.

El dato que enciende la ilusión de los hinchas es claro: las dos veces que River logró revertir una serie de Copa Libertadores tras haber perdido en el Monumental, acabó levantando el trofeo. Esa coincidencia se transforma en combustible para un equipo que deberá mostrar carácter y jerarquía en territorio brasileño si quiere seguir con vida en el certamen más prestigioso de Sudamérica.