Abel Ferreira, DT de Palmeiras, volvió a elogiar a Marcelo Gallardo tras vencer a River: "Uno de los..."
El entrenador de Palmeiras valoró de manera especial la figura del Muñeco tras su triunfo en Núñez. En conferencia de prensa, el portugués lo llenó de elogios.
Tras la victoria de Palmeiras 2-1 sobre River en el Monumental por la ida de cuartos de la Copa Libertadores, Abel Ferreira volvió a elogiar a Marcelo Gallardo, a quien considera “uno de los mejores entrenadores de Sudamérica”. Además, destacó la intensidad del público millonario y estiró a seis partidos su invicto como visitante en suelo argentino.
El entrenador valoró de manera especial la figura del Muñeco ras el triunfo de su equipo en Núñez. En conferencia de prensa, el portugués sostuvo: “Tengo un respeto y una admiración por uno de los mejores entrenadores de Sudamérica. Me acuerdo de lo que hizo en la final entre Boca y River”. Consultado sobre el duelo de técnicos, evitó personalizar el cruce: “Yo no juego contra nadie. Los protagonistas son los jugadores”.
No es la primera vez que Ferreira muestra su admiración por Gallardo. En 2020, luego de la semifinal de Libertadores, lo llenó de elogios tras una serie inolvidable que estuvo cerca de definirse en penales.
El Monumental, una experiencia impactante para Abel Ferreira
El DT de Palmeiras también se refirió al clima que se vivió en Núñez: “Es un estadio absolutamente espectacular. Los hinchas alentaron de principio a fin y fue muy difícil. No solo jugamos contra el rival, sino también contra el público”.
Ferreira reconoció que River los complicó en el segundo tiempo y advirtió que la serie sigue abierta: “El adversario cambió el sistema y nos desajustamos en el mediocampo. Falta un partido más y no está nada definido”.
El técnico portugués resaltó la fortaleza de su plantel: “Desde que soy entrenador de Palmeiras, el equipo siempre ha competido y siempre ha entrado para ganar las competiciones”. Los números lo respaldan: en cuatro años al frente del club paulista, ya ganó dos Copas Libertadores y siempre estuvo entre los mejores cuatro del continente.
El invicto de Abel Ferreira en Argentina
Con la victoria ante River, Ferreira alcanzó un invicto de seis partidos como visitante en Argentina:
-
2020: River 0-3 Palmeiras (semifinal Libertadores).
2021: Defensa y Justicia 1-2 Palmeiras (Libertadores).
2021: Defensa y Justicia 1-2 Palmeiras (Recopa).
2023: Boca 0-0 Palmeiras (semifinal Libertadores).
2024: San Lorenzo 1-1 Palmeiras (fase de grupos).
2025: River 1-2 Palmeiras (cuartos de final Libertadores).
Un registro que confirma al portugués como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol sudamericano en los últimos años.
Te puede interesar
Dejá tu comentario