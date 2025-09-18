Abel Ferreira, DT de Palmeiras, volvió a elogiar a Marcelo Gallardo tras vencer a River: "Uno de los..."

Ferreira reconoció que River los complicó en el segundo tiempo y advirtió que la serie sigue abierta: “El adversario cambió el sistema y nos desajustamos en el mediocampo. Falta un partido más y no está nada definido”.

El técnico portugués resaltó la fortaleza de su plantel: “Desde que soy entrenador de Palmeiras, el equipo siempre ha competido y siempre ha entrado para ganar las competiciones”. Los números lo respaldan: en cuatro años al frente del club paulista, ya ganó dos Copas Libertadores y siempre estuvo entre los mejores cuatro del continente.

El invicto de Abel Ferreira en Argentina

Con la victoria ante River, Ferreira alcanzó un invicto de seis partidos como visitante en Argentina:

2020: River 0-3 Palmeiras (semifinal Libertadores).

2021: Defensa y Justicia 1-2 Palmeiras (Libertadores).

2021: Defensa y Justicia 1-2 Palmeiras (Recopa).

2023: Boca 0-0 Palmeiras (semifinal Libertadores).

2024: San Lorenzo 1-1 Palmeiras (fase de grupos).

2025: River 1-2 Palmeiras (cuartos de final Libertadores).

Un registro que confirma al portugués como uno de los entrenadores más exitosos del fútbol sudamericano en los últimos años.