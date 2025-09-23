Palmeiras vs. River por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV
El equipo de Marcelo Gallardo va por la hazaña en Brasil, luego de caer 1-2 en el Monumental. Todos los detalles de esta definición por cuartos de final.
Este miércoles, desde las 21:30, River visita a Palmeiras en el Allianz Parque por la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo brasileño llega con una ventaja de 2 a 1, obtenida en el partido de ida disputado la semana pasada en el Monumental de Núñez. El ganador de esta llave jugará en semifinales contra el vencedor del cruce entre Liga de Quito y San Pablo, donde los ecuatorianos tienen una ventaja de 2-0.
En el primer partido, Palmeiras se llevó la victoria gracias a los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta anotó para River, manteniendo viva la esperanza. El equipo visitante dominó la primera mitad con un juego de alta calidad y superioridad. De cara a la revancha, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, podría cambiar su estrategia. Se cree que podría abandonar la línea de cinco defensores para reforzar el mediocampo con un esquema 4-5-1.
A pesar de la reciente derrota de River contra Atlético Tucumán, que le costó la cima del Torneo Clausura, el equipo recibió noticias alentadoras. El defensor Lautaro Rivero se recuperó de una sobrecarga en el gemelo y podría ser titular si está en óptimas condiciones físicas. En la defensa, Martínez Quarta parece haberle ganado la posición a Paulo Díaz y lo acompañaría en la zaga central.
Por su parte, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, ya tiene pensado el equipo que saldrá a la cancha. Después de haberle dado descanso a sus titulares en la victoria por 4-1 sobre Fortaleza, se espera que utilice el mismo once que jugó el partido de ida. No obstante, hay una preocupación en el equipo paulista.
Khellven, uno de los refuerzos recientes del club, tiene molestias por un fuerte traumatismo en el pie que sufrió en el partido de ida. Si el defensor no se recupera, el principal candidato para reemplazarlo es el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo. A pesar de haber perdido protagonismo últimamente, Giay podría tener una oportunidad de ser titular debido a la posible lesión de su compañero brasileño.
Formaciones del duelo
Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras vs. River: datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: FOX Sports, Telefe, Disney+
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Estadio: Allianz Parque
