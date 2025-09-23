Palmeiras vs. River por Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Por su parte, el entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, ya tiene pensado el equipo que saldrá a la cancha. Después de haberle dado descanso a sus titulares en la victoria por 4-1 sobre Fortaleza, se espera que utilice el mismo once que jugó el partido de ida. No obstante, hay una preocupación en el equipo paulista.

Khellven, uno de los refuerzos recientes del club, tiene molestias por un fuerte traumatismo en el pie que sufrió en el partido de ida. Si el defensor no se recupera, el principal candidato para reemplazarlo es el argentino Agustín Giay, ex-San Lorenzo. A pesar de haber perdido protagonismo últimamente, Giay podría tener una oportunidad de ser titular debido a la posible lesión de su compañero brasileño.

jesus valenzuela river palmeiras

Formaciones del duelo

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras vs. River: datos del partido

Hora: 21.30

TV: FOX Sports, Telefe, Disney+

Árbitro: Andrés Matonte (URU)

Estadio: Allianz Parque