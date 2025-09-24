Las polémicas en el final de Palmeiras vs. River: el penal y la jugada previa
El Verdao se impuso con dos goles en tiempo de descuento, ambos del Flaco López, tras un polémico penal que derivó en la expulsión de Acuña. Con un global de 5-2, los brasileños avanzaron a semifinales.
River, que luchó en todo momento pero que no pudo concretar la hazaña cómo visitante, quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en medio de una gran polémica. En San Pablo, el equipo de Marcelo Gallardo cayó 3-1 ante Palmeiras, que cerró la serie con un 5-2 global y se metió en semifinales.
El arranque fue soñado para River: a los 7 minutos, Maximiliano Salas conectó de cabeza un centro perfecto de Juan Fernando Quintero y puso el 1-0 que igualaba la serie tras el 2-1 de la ida en el Monumental. Ese tanto llenó de ilusión a los hinchas millonarios y encendió el partido en un Arena Palmeiras colmado.
Sin embargo, en el complemento, el local recuperó el control. A los 6 minutos, un centro encontró la cabeza de Vitor Roque, que ganó solo en el área. Aunque Franco Armani alcanzó a tapar el primer remate, dejó un rebote corto y el delantero no perdonó para marcar el 1-1 parcial que volvía a darle la ventaja al Verdao en el global.
Cuando todo parecía encaminarse a un cierre ajustado, llegó la jugada que encendió la bronca en River. A los 91 minutos, Marcos “Huevo” Acuña derribó en el área a un atacante de Palmeiras, luego de una supuesta mano de Facundo Colidio que la fue protestada y que la televisación nunca repitió.
El árbitro Andrés Matonte sancionó penal y expulsó al lateral que ya tenía amarilla, pese a que tampoco pareció una infracción clara. Tras varios segundos de revisión, el VAR convalidó la decisión, lo que desató la furia de los jugadores millonarios que estaban con mucha bronca por la eliminación.
El encargado de la ejecución fue José “Flaco” López, quien con frialdad convirtió el 2-1. La estocada final llegó un minuto después: en una contra, el propio López volvió a definir y selló el 3-1 definitivo, que dejó la serie 5-2 a favor de los brasileños.
Lo que se le viene a Palmeiras en la Copa Libertadores
El equipo de Abel Ferreira, con autoridad y experiencia, avanzó a semifinales y se medirá ante el ganador de Liga de Quito y San Pablo, serie que se define este jueves en el Morumbí.
Para River, en cambio, el golpe fue duro: tras un inicio esperanzador, no pudo sostener la ventaja ni capitalizar sus momentos de dominio. Gallardo, que había regresado al club con el desafío de devolverlo a la cima continental, sufrió una eliminación que duele por el contexto y por la forma en que se produjo, con un cierre lleno de polémica.
