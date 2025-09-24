Las polémicas en el final de Palmeiras vs. River: el penal y la jugada previa

El encargado de la ejecución fue José “Flaco” López, quien con frialdad convirtió el 2-1. La estocada final llegó un minuto después: en una contra, el propio López volvió a definir y selló el 3-1 definitivo, que dejó la serie 5-2 a favor de los brasileños.

Lo que se le viene a Palmeiras en la Copa Libertadores

El equipo de Abel Ferreira, con autoridad y experiencia, avanzó a semifinales y se medirá ante el ganador de Liga de Quito y San Pablo, serie que se define este jueves en el Morumbí.

Para River, en cambio, el golpe fue duro: tras un inicio esperanzador, no pudo sostener la ventaja ni capitalizar sus momentos de dominio. Gallardo, que había regresado al club con el desafío de devolverlo a la cima continental, sufrió una eliminación que duele por el contexto y por la forma en que se produjo, con un cierre lleno de polémica.