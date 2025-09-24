El gol de Vitor Roque para poner a Palmeiras arriba en la serie contra River
El delantero aprovechó un rebote del arquero tras un cabezazo y marcó a los 6 minutos del segundo tiempo. Con este resultado, el Millonario queda afuera de la Copa.
El partido en San Pablo cambió de rumbo rápidamente en el segundo tiempo. A los 6 minutos, Palmeiras llegó al empate gracias a Vitor Roque, quien aprovechó una floja respuesta de Franco Armani. El delantero del Verdao cabeceó dentro del área tras un centro preciso, el arquero de River logró contener el primer intento, pero no despejó con firmeza y el joven atacante definió con tranquilidad en el rebote para sellar el 1-1 parcial.
Con este resultado parcial, el equipo brasileño vuelve a ponerse en ventaja en la serie, ya que había ganado 2-1 en la ida en el Monumental. De esta manera, el global está 3-2 a favor de Palmeiras, lo que por ahora deja al conjunto de Marcelo Gallardo fuera de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Con este panorama, River necesita al menos un gol más para forzar los penales.
Floja respuesta de Franco Armani y gol de Vitor Roque: Palmeiras pone arriba en la serie y River queda eliminado
Formaciones de de Palmeiras vs. River
- Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero e Ignacio Fernández; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Palmeiras vs. River: datos del partido
- Hora: 21.30
- TV: FOX Sports, Telefe, Disney+
- Árbitro: Andrés Matonte (URU)
- Estadio: Allianz Parque
