El gol de Vitor Roque para poner a Palmeiras arriba en la serie contra River

Con este resultado parcial, el equipo brasileño vuelve a ponerse en ventaja en la serie, ya que había ganado 2-1 en la ida en el Monumental. De esta manera, el global está 3-2 a favor de Palmeiras, lo que por ahora deja al conjunto de Marcelo Gallardo fuera de las semifinales de la Copa Libertadores 2025. Con este panorama, River necesita al menos un gol más para forzar los penales.