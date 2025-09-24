River se puso en ventaja ante Palmeiras con un golazo de cabeza de Maximiliano Salas en San Pablo
El delantero conectó un centro perfecto de Juanfer Quintero a los 7 minutos y puso el 1-0. Con este resultado parcial, la serie de cuartos de la Libertadores está igualada.
River comenzó con gran intensidad el duelo de vuelta frente a Palmeiras por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 y a los 7 minutos ya se puso en ventaja. Maximiliano Salas marcó de cabeza tras un centro preciso de Juan Fernando Quintero y con ese 1-0 parcial, el Millonario iguala la serie.
El partido revancha entre ambos equipos en San Pablo arrancó con un ritmo vertiginoso y el equipo de Marcelo Gallardo golpeó primero. Apenas a los 7 minutos, el delantero que llegó en este mercado de pases desde Racing conectó un cabezazo perfecto tras un centro preciso de Juan Fernando Quintero desde la izquierda y abrió el marcador para la ilusión de todos los hinchas. Con este tanto, el atacante alcanzó su segundo gol en nueve partidos con la camiseta de River, y además se estrenó en la Copa Libertadores 2025.
En la ida disputada en el Monumental, el Millonario había caído por 2-1, por lo que este resultado parcial coloca la serie 2-2 en el global, llevando la definición momentáneamente a los penales. El gol de Salas le dio aire a River en un comienzo en el que buscó presionar alto y no dejar jugar con comodidad a un Palmeiras que llegaba con ventaja a este choque.
Pese al envión inicial, el encuentro todavía tiene mucho por delante. Palmeiras, con el apoyo de su gente, intentará reaccionar y aprovechar su localía. River, en tanto, busca mantener la intensidad y sostener la ilusión de meterse entre los cuatro mejores equipos de América, donde Racing ya aseguró su lugar.
Formaciones de de Palmeiras vs. River
- Palmeiras: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan
