River se puso en ventaja ante Palmeiras con un golazo de cabeza de Maximiliano Salas en San Pablo

El partido revancha entre ambos equipos en San Pablo arrancó con un ritmo vertiginoso y el equipo de Marcelo Gallardo golpeó primero. Apenas a los 7 minutos, el delantero que llegó en este mercado de pases desde Racing conectó un cabezazo perfecto tras un centro preciso de Juan Fernando Quintero desde la izquierda y abrió el marcador para la ilusión de todos los hinchas. Con este tanto, el atacante alcanzó su segundo gol en nueve partidos con la camiseta de River, y además se estrenó en la Copa Libertadores 2025.