Sorpresivas declaraciones del entrenador de Panamá sobre el amistoso ante Argentina

Panamá Tunez gol de Panamá.jpg Foto: FIFA.com

“Para mí sería ilusionante ir a Argentina a enfrentarme al campeón, contra Messi y compañía, pero no es la prioridad. No iré a Argentina, porque para mí la prioridad es la Nations League y no me la quiero jugar de ninguna manera”, expresó el entrenador.

El técnico declinó dirigir el duelo amistoso frente a la albiceleste, debido a que prioriza el partido de Liga de Naciones de Concacaf, del 28 de marzo próximo, frente a Costa Rica.