"Para siempre en nuestros corazones": el video de Boca que homenajea a Miguel Ángel Russo
El club publicó una emotiva grabación en redes sociales donde se refleja el respeto y la conexión profunda entre Russo y la institución xeneize.
Boca decidió rendir un homenaje especial a Miguel Ángel Russo a través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, titulado “Para siempre en nuestros corazones”. La grabación recorre los distintos ciclos del entrenador en el club y destaca los momentos más significativos de su relación con la institución y con los hinchas.
La producción audiovisual combina imágenes históricas, entrenamientos y declaraciones del director técnico que reflejan la filosofía y el compromiso que caracterizó a Russo durante toda su trayectoria. Cada una de estas expresiones resumen la pasión, el respeto y la entrega que "Miguelo" demostró hacia el club y hacia los hinchas, consolidando su lugar en la memoria xeneize.
El material incluye frases emblemáticas que muestran el vínculo del técnico con la institución, entre las que se destacan: “A Boca uno nunca le puede decir que no”, “la gente de Boca marca un después, siempre”, “una de las claves de Boca es disfrutarlo”, “respeto mucho a la gente, donde voy, en algún aeropuerto o avión, siempre hay gente de Boca” y “la Bombonera siempre está y va a estar esté quien esté”.
El video también busca reflejar el lado humano del entrenador, mostrando cómo, además de ser un ganador de títulos, supo generar un ambiente de respeto y cercanía con jugadores, colaboradores y todos los que formaban parte de su entorno. Desde sus comienzos hasta su etapa final, la relación de Russo con la institución estuvo marcada por la dedicación, el profesionalismo y un profundo sentido de pertenencia que se percibía en cada gesto.
La publicación finaliza con un mensaje claro y emotivo: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”, un cierre que sintetiza la gratitud, el cariño y el respeto que la institución siente por su histórico director técnico. A través de clip, el club de la Ribera no solo recordó los logros deportivos de Russo, sino también su legado humano y la manera en que representó los valores del club hasta sus últimos días, consolidando su memoria en la historia del fútbol argentino.
La despedida a Miguel Ángel Russo en La Bombonera
El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22.
Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. El velorio continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario