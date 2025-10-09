"Para siempre en nuestros corazones": el video de Boca que homenajea a Miguel Ángel Russo

La publicación finaliza con un mensaje claro y emotivo: “Y vos también, para siempre en nuestros corazones”, un cierre que sintetiza la gratitud, el cariño y el respeto que la institución siente por su histórico director técnico. A través de clip, el club de la Ribera no solo recordó los logros deportivos de Russo, sino también su legado humano y la manera en que representó los valores del club hasta sus últimos días, consolidando su memoria en la historia del fútbol argentino.

La despedida a Miguel Ángel Russo en La Bombonera

El velorio se lleva a cabo en el Hall Central del estadio, un lugar emblemático que el entrenador convirtió en parte de su historia, y permanecerá abierto al público entre las 10 y las 22.

Por pedido expreso de la familia, no se permiten fotografías ni grabaciones dentro del lugar, en un gesto que busca preservar la intimidad de los suyos en este momento doloroso. El velorio continuará el viernes entre las 10 y las 12 del mediodía, cuando se realice el último tramo de la despedida.