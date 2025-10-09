El plantel de San Lorenzo se acercó a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo

Este jueves, tras el entrenamiento matutino, el plantel azulgrana completo (jugadores, cuerpo técnico y empleados) se trasladó en micro hasta el velorio del DT, que se llevó a cabo en La Bombonera, para darle su último adiós. El gesto fue interpretado como una muestra de unidad y reconocimiento hacia un hombre que, más allá de los resultados, representó el profesionalismo, la calma y los valores humanos que lo convirtieron en un referente del fútbol argentino.