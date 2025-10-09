El plantel de San Lorenzo se acercó a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo
Jugadores, cuerpo técnico y empleados del Ciclón viajaron juntos al velorio del entrenador para rendir homenaje a una de las leyendas del fútbol argentino.
El fútbol argentino continúa despidiendo a Miguel Ángel Russo, y en esta ocasión fue el turno de San Lorenzo de Almagro, donde el entrenador dejó una marca profunda en dos etapas (2008-2009 y 2024-2025).
Este jueves, tras el entrenamiento matutino, el plantel azulgrana completo (jugadores, cuerpo técnico y empleados) se trasladó en micro hasta el velorio del DT, que se llevó a cabo en La Bombonera, para darle su último adiós. El gesto fue interpretado como una muestra de unidad y reconocimiento hacia un hombre que, más allá de los resultados, representó el profesionalismo, la calma y los valores humanos que lo convirtieron en un referente del fútbol argentino.
El mensaje del club y el recuerdo de Miguel Ángel Russo en su paso por Boedo
En sus redes sociales, San Lorenzo compartió un mensaje cargado de emoción y respeto: “San Lorenzo lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien dirigió al Club en dos oportunidades y es una leyenda del fútbol argentino. Acompañamos a su familia y seres queridos en este momento tan triste. ¡Hasta siempre, Miguelo!”.
La publicación estuvo acompañada por una foto del entrenador con el buzo azulgrana, evocando sus dos etapas al frente del equipo. En su último ciclo, Russo asumió en un contexto complejo: con problemas económicos, protestas de hinchas y tensiones dirigenciales. Pese a las dificultades, el técnico logró reconstruir un grupo competitivo que alcanzó las semifinales del Torneo Apertura 2024, donde cayó por la mínima ante Platense, luego campeón.
Aunque su salida de San Lorenzo generó cierto ruido —ya que semanas después fue anunciado como nuevo DT de Boca—, dentro del plantel quedó una profunda admiración y gratitud hacia su figura. La presencia completa del equipo en el velorio fue una clara muestra de lo que Russo significó para la institución.
