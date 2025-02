Piero Maza, el árbitro de Boca-Alianza Lima que generó la queja de Pipo Gorosito

"No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal. Hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad que un árbitro te dirija dos partidos seguidos", señaló Gorosito, quien argumentó que la repetición del colegiado en instancias decisivas podría generar suspicacias.

piero maza arbitro chileno.jpg

El único antecedente de Piero Maza con Boca

A pesar de la preocupación del entrenador de Alianza, lo cierto es que el Xeneize ya fue dirigido por el árbitro chileno en una oportunidad y con un resultado positivo.

Fue el 27 de mayo de 2022, en un duelo por la fase de grupos de la Copa Libertadores, cuando el Xeneize, bajo la conducción de Sebastián Battaglia, derrotó 1-0 a Deportivo Cali con un gol de Alan Varela en La Bombonera.

piero maza argentina brasil.jpg

Quién es Piero Maza, el árbitro de Boca vs Alianza Lima

El chileno de 39 años es un árbitro con experiencia internacional. Debutó en la Primera División de su país en 2014 y desde 2018 forma parte del panel de la Conmebol para la Copa Libertadores.

Ha estado presente en encuentros de alto calibre, incluyendo partidos de la Selección Argentina: Uno de sus desempeños más recordados fue en la Finalissima 2022, donde el equipo de Lionel Scaloni goleó 3-0 a Italia en Wembley; Ttmbién fue el juez del histórico triunfo albiceleste sobre Brasil en el Maracaná en noviembre de 2023, por Eliminatorias Sudamericanas.