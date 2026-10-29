Platense podría jugar la Copa Libertadores 2027 aunque pierda la final de la Copa Argentina: por qué
El Calamar eliminó a Atlético Tucumán por penales y jugará la definición del certamen federal. Una combinación de resultados podría favorecerlo para el año que viene.
Platense quedó a un paso de disputar una nueva final y alimenta la ilusión de volver a jugar la Copa Libertadores. El equipo de Vicente López derrotó 5-4 por penales a Atlético Tucumán, luego de igualar 1-1 en Salta, y se metió en la definición de la Copa Argentina 2026.
El título otorga una clasificación directa al máximo certamen continental de 2027. Sin embargo, el Calamar también tiene una posibilidad de acceder a ese torneo aunque pierda la final, a partir de los resultados que puedan darse en otras competencias y en la tabla anual del fútbol argentino.
¿Qué necesita Platense para llegar a la Libertadores si pierde la final?
El equipo dirigido por la ilusión de su gente deberá esperar por el desenlace de la otra semifinal, que disputarán Banfield y Boca. El Xeneize, además, pelea por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y los primeros puestos de la Tabla Anual, donde comparte la cima con Argentinos Juniors, aunque cuenta con mejor diferencia de gol.
La clave está en la posibilidad de que Boca consiga más de un título durante la temporada y ya tenga asegurada su participación en la Libertadores por otra vía. Cuando un equipo obtiene una plaza continental mediante distintas competencias, los cupos que quedan disponibles pueden reasignarse según el reglamento de clasificación.
En determinados escenarios, esa situación beneficia a los clubes mejor ubicados en la Tabla Anual. No obstante, hay una excepción importante: si Boca se consagra campeón de Liga, el mecanismo de reasignación no funciona de la misma manera, tal como ocurrió con Rosario Central en 2025.
El escenario que puede favorecer al Calamar
Si el club de la Ribera gana alguno de los otros torneos que disputa y también se mantiene en los puestos de clasificación de la tabla anual, la plaza liberada por ese título se trasladará a otro equipo de acuerdo con los criterios establecidos.
Pero existe una combinación que favorecería directamente a Platense: si Boca gana la Copa Sudamericana o el Clausura y también se consagra en la Copa Argentina, el subcampeón del certamen federal obtendrá el boleto a la Libertadores. En ese caso, el Calamar podría clasificarse al torneo continental sin necesidad de ganar la final.
La posibilidad cobra relevancia porque ya tuvo una participación histórica en la Libertadores durante 2026 y busca volver a competir a nivel internacional. Para conseguirlo, primero deberá disputar la definición de la Copa Argentina y después estar atento a los resultados de Boca y a la distribución de las plazas.
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