Platense podría jugar la Copa Libertadores 2027 aunque pierda la final de la Copa Argentina: por qué

El escenario que puede favorecer al Calamar

Si el club de la Ribera gana alguno de los otros torneos que disputa y también se mantiene en los puestos de clasificación de la tabla anual, la plaza liberada por ese título se trasladará a otro equipo de acuerdo con los criterios establecidos.

Pero existe una combinación que favorecería directamente a Platense: si Boca gana la Copa Sudamericana o el Clausura y también se consagra en la Copa Argentina, el subcampeón del certamen federal obtendrá el boleto a la Libertadores. En ese caso, el Calamar podría clasificarse al torneo continental sin necesidad de ganar la final.

La posibilidad cobra relevancia porque ya tuvo una participación histórica en la Libertadores durante 2026 y busca volver a competir a nivel internacional. Para conseguirlo, primero deberá disputar la definición de la Copa Argentina y después estar atento a los resultados de Boca y a la distribución de las plazas.