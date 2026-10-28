Quién era Ana Martina Conte Grand, la joven argentina de 29 años que murió en el choque de trenes en España
La víctima era oriunda de San Juan, vivía en Andalucía y se desempeñaba como podóloga. Viajaba en el tren siniestrado junto a su hermano, quien sobrevivió al impacto.
La ciudadana argentina fallecida en el trágico choque de trenes ocurrido en la provincia de Toledo fue identificada como Ana Martina Conte Grand, de 29 años. Nacida en la provincia de San Juan y radicada en la región española de Andalucía, la joven se encontraba a bordo del tren de alta velocidad siniestrado cuando la formación impactó cerca de la estación de Urda.
La confirmación del deceso se produjo a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería argentina. Ana Martina viajaba en el coche número 7 junto a su hermano Zacarías. Ambos se habían graduado como licenciados en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y gestionaban de forma conjunta un consultorio profesional que promocionaban a través de redes sociales. Tras la violencia del impacto, su hermano logró sobrevivir al choque y debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Toledo para recibir la correspondiente atención médica.
La intensa búsqueda del segundo argentino desaparecido
En paralelo a las tareas de contención para los familiares de Conte Grand, los equipos de asistencia y los consulados argentinos en España mantienen un operativo para dar con el paradero de Agustín Randazzo, un ciudadano de 51 años que permanece desaparecido desde el momento de la colisión entre las formaciones.
Randazzo, quien vive en España desde 2002, se encontraba realizando un viaje de trabajo desde Madrid hacia Sevilla a bordo del coche número 8 del tren involucrado. Ante la falta de novedades y la falta de contacto tras el choque, sus allegados formalizaron la denuncia por desaparición, aportaron muestras de ADN y recorren diversos centros de salud de la zona de Toledo para intentar localizarlo entre las personas heridas indocumentadas.
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