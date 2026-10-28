Quién era Ana Martina Conte Grand, la joven argentina de 29 años que murió en el choque de trenes en España

La confirmación del deceso se produjo a través de un comunicado oficial emitido por la Cancillería argentina. Ana Martina viajaba en el coche número 7 junto a su hermano Zacarías. Ambos se habían graduado como licenciados en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y gestionaban de forma conjunta un consultorio profesional que promocionaban a través de redes sociales. Tras la violencia del impacto, su hermano logró sobrevivir al choque y debió ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario de Toledo para recibir la correspondiente atención médica.