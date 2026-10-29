Platense eliminó por penales a Atlético Tucumán y jugará la final de la Copa Argentina

En tanto, el “Calamar”, que dejó en el camino a Estudiantes en cuartos de final, llegaba en alza tras conseguir una importante victoria ante Gimnasia de Mendoza, luego de encadenar siete partidos sin triunfos en el torneo doméstico. Ahora Platensedefinirá el título ante Banfield o Boca, que se medirán el próximo 14 de noviembre.