"Quiero que Boca sea campeón de todo": el guiño de Palermo que ilusiona a Platense con la Libertadores

Si el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena gana alguno de los otros dos campeonatos y también se consagra en la Copa Argentina, el escenario podría beneficiar directamente al conjunto dirigido por Palermo.

La combinación que podría llevar a Platense a la Libertadores

Si Boca gana la Copa Sudamericana o el Clausura y también levanta la Copa Argentina, Platense se clasificará a la Libertadores como subcampeón del torneo federal. Ese escenario le permitiría al Calamar conseguir el boleto internacional aun sin ganar la final, siempre que se cumplan las condiciones previstas para la distribución de las plazas.

La situación es diferente si Boca obtiene un título y libera un cupo por su posición en la Tabla Anual: en ese caso, la plaza se reasigna de acuerdo con los criterios de clasificación correspondientes. Además, existe una excepción para el campeón de Liga, como ocurrió con Rosario Central en 2025.

Por eso, el deseo de Palermo tiene un componente sentimental y otro estrictamente deportivo. Mientras busca llevar a Platense a un nuevo título, el entrenador también sigue de cerca la campaña del club con el que mantiene una relación especial.