"Quiero que Boca sea campeón de todo": el guiño de Palermo que ilusiona a Platense con la Libertadores
Además de su vínculo histórico con el club, una combinación de resultados podría beneficiar al Calamar en la pelea por un lugar en la Copa Libertadores 2027.
Martín Palermo volvió a dejar en evidencia su vínculo con Boca, incluso desde su actual función como entrenador de Platense. Después de que el Calamar se clasificara a la final de la Copa Argentina 2026, el máximo goleador histórico del Xeneize expresó su deseo de que el conjunto azul y oro conquiste los campeonatos que disputa durante el cierre de la temporada.
“Quiero que Boca sea campeón de todo. Está claro. El deseo es que gane todos los frentes que tiene... Primero tiene que llegar a la final de la Copa Argentina y su partido con Banfield, no apresuremos. Quiero que gane la Sudamericana, el Campeonato... ¿la Copa Argentina? Lo veremos cuando toque...”, sostuvo en diálogo con TyC Sports.
La declaración combina el cariño que Palermo mantiene por el club en el que construyó gran parte de su carrera con una cuestión deportiva que también puede favorecer a su actual equipo.
Por qué Palermo quiere que Boca gane los otros torneos
El conjunto de Vicente López consiguió el pase a la final de la Copa Argentina tras vencer por penales a Atlético Tucumán y ahora espera por el ganador del cruce entre Boca y Banfield. El título del certamen federal entrega una plaza para la Copa Libertadores 2027.
Sin embargo, el equipo de Vicente López también podría clasificarse si pierde la definición, siempre que se produzca una combinación particular de resultados. El Xeneize pelea por la Copa Sudamericana, el Torneo Clausura y la Copa Argentina, además de ubicarse entre los primeros puestos de la tabla anual.
Si el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena gana alguno de los otros dos campeonatos y también se consagra en la Copa Argentina, el escenario podría beneficiar directamente al conjunto dirigido por Palermo.
La combinación que podría llevar a Platense a la Libertadores
Si Boca gana la Copa Sudamericana o el Clausura y también levanta la Copa Argentina, Platense se clasificará a la Libertadores como subcampeón del torneo federal. Ese escenario le permitiría al Calamar conseguir el boleto internacional aun sin ganar la final, siempre que se cumplan las condiciones previstas para la distribución de las plazas.
La situación es diferente si Boca obtiene un título y libera un cupo por su posición en la Tabla Anual: en ese caso, la plaza se reasigna de acuerdo con los criterios de clasificación correspondientes. Además, existe una excepción para el campeón de Liga, como ocurrió con Rosario Central en 2025.
Por eso, el deseo de Palermo tiene un componente sentimental y otro estrictamente deportivo. Mientras busca llevar a Platense a un nuevo título, el entrenador también sigue de cerca la campaña del club con el que mantiene una relación especial.
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