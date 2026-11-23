Polémica en Bariloche: festejó antes de cruzar la meta y le dieron por ganada la carrera de 12 kilómetros
Alex Tineo figura primero en el Patagonia Bariloche by UTMB 2026 por tres segundos sobre Mayco Videla Bustamante, pero las imágenes desataron críticas.
Una polémica definición se desató en el Patagonia Bariloche by UTMB 2026 luego de que Alex Tineo fuera declarado ganador de la prueba de 12 kilómetros, pese a que en imágenes difundidas en redes sociales se observa que se detiene a celebrar antes de cruzar la meta mientras Mayco Videla Bustamante completa el recorrido.
En los metros finales, Tineo levantó los brazos y tomó la cinta antes de atravesar la alfombra de cronometraje sin advertirlo, mientras Videla sostuvo el ritmo hasta cruzar la línea de llegada.
El corredor que celebró antes de cruzar la meta
Pese a lo que mostraron los registros virales, la clasificación oficial mantiene a Tineo en el primer puesto con 1h04m41s y a Videla en el segundo lugar con 1h04m44s, con una diferencia de tres segundos entre ambos.
A través de Instagram, la organización señaló que el sistema automático de cronometraje le dio el triunfo a Tineo por tres segundos, pero el debate continuó en redes sociales por la retirada del video original y la difusión de una versión recortada que no muestra el momento previo al cruce.
Mientras tanto, el resultado oficial continúa vigente sin que se haya registrado un reclamo formal de Videla Bustamante, en medio de comentarios de usuarios que cuestionan el criterio de definición e incluso ironizan sobre la secuencia con frases como "Tiene que ser IA".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario