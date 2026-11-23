¡SE PICÓ EL FINAL ENTRE GIMNASIA Y NEWELL´S!



Tras el final del encuentro, todos los jugadores de la Lepra lo fueron a buscar a Castillo.



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Los goles de Gimnasia vs. Newell's

Golazo de Nacho Fernández para el 1-0 del Lobo:

¡TREMENDO TACO DE JANSON Y GOLAZO DE NACHO PARA GIMNASIA!



El delantero del Lobo metió una gran asistencia de taco para Nacho Fernández, que definió de manera impecable y puso el 1-0 ante Newell's.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/zOaVDAvohE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Wálter Mazzantti, desde los doce pasos, igualó el encuentro en La Plata:

¡DE PENAL, MAZZANTI PUSO EL 1-1 PARA NEWELL´S!



El delantero de la Lepra cruzó el remate y empató el encuentro ante Gimnasia.



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Nacho Miramón, a los 27 minutos del segundo tiempo, y una corrida monumental para estampar el 2-1:

¡GOLAZO DE MIRAMÓN PARA EL 2-1 DE GIMNASIA ANTE NEWELL´S!



El mediocampista del Lobo hizo una gran jugada individual y sacó un muy buen remate al primer palo de Reinatti.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/4gEmBFLSQl — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Doblete de Mazzanti, otra vez de penal, para el 2-2:

GRAN EJECUCIÓN DE MAZZANTTI PARA EL 2-2 DE NEWELL´S



De penal, el delantero de la Lepra empató el encuentro ante Gimnasia y consiguió su doblete personal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tUWqtYBHgV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Tiro libre de Nacho Fernández y Escobar convirtió en contra: gana Gimnasia 3-2

¡TIRO LIBRE DE NACHO Y GOL EN CONTRA DE ESCOBAR PARA EL 3-2!



El mediocampista de Gimnasia ejecutó un gran tiro libre y el recién ingresado en Newell's terminó cabeceando contra su propio arco.#LPFxTNTSport pic.twitter.com/9YAGevP5aW — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Melluso puso el 4-2 y sentenció el triunfo para el Lobo

¡MELLUSO PUSO EL 4-2 DE GIMNASIA Y EXPLOTÓ EN LLANTO! El jugador del Lobo convirtió para aumentar la ventaja ante Newell´s y no pudo contener la emoción durante el festejo.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/i2wZ0eiIga — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 23, 2026

Formaciones de Gimnasia vs. Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura