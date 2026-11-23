Con polémica en el final, Gimnasia venció 4-2 a Newell's y avanzó a cuartos de final del Torneo Clausura
El "Lobo" se hizo hacerse fuerte en el Bosque y se metió entre los ocho mejores del torneo. Ahora, enfrentará a Boca o Independiente Rivadavia.
Gimnasia y Esgrima La Plata selló su pase a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 tras vencer 4-2 a Newell’s Old Boys en un duelo cargado de emociones y tensión, disputado en la tarde de este lunes en el Bosque platense.
Un ida y vuelta frenético hasta el suplementario
El conjunto local golpeó primero a los 17 minutos del primer tiempo a través de Nacho Fernández, sacando ventaja en el marcador inicial. En el complemento, Newell’s reaccionó y encontró el empate desde el punto del penal con Walter Mazzantti.
Gimnasia volvió a ponerse arriba en el marcador a los 27 minutos del segundo tiempo con un remate de Ignacio Miramón, pero la Lepra volvió a igualar desde los doce pasos por intermedio de Mazzantti para decretar el 2-2 definitivo del tiempo regular y forzar el alargue.
Las expulsiones y el escándalo del cierre
El tiempo suplementario cambió por completo el desarrollo del encuentro y encendió la polémica en el tramo decisivo. Newell’s sufrió dos expulsiones por doble tarjeta amarilla —primero Jerónimo Russo y luego Martín Ortega—, quedando en inferioridad numérica frente a un Gimnasia que aprovechó los espacios.
A los 8 minutos del primer tiempo extra, un envío de Fernández se desvió en el ingresado Franco Escobar para el 3-2 parcial del Lobo, y en el segundo tiempo suplementario Matías Melluso anotó el 4-2 que liquidó la serie. Las tarjetas, los reclamos arbitrales —con Nicolás Ramírez en el centro de la escena tras una previa ya cargada de cuestionamientos— y la desventaja numérica dejaron un final caliente entre protestas del lado rosarino y festejo desatado en La Plata.
Los goles de Gimnasia vs. Newell's
Golazo de Nacho Fernández para el 1-0 del Lobo:
Wálter Mazzantti, desde los doce pasos, igualó el encuentro en La Plata:
Nacho Miramón, a los 27 minutos del segundo tiempo, y una corrida monumental para estampar el 2-1:
Doblete de Mazzanti, otra vez de penal, para el 2-2:
Tiro libre de Nacho Fernández y Escobar convirtió en contra: gana Gimnasia 3-2
Melluso puso el 4-2 y sentenció el triunfo para el Lobo
Formaciones de Gimnasia vs. Newell’s Old Boys por el Torneo Clausura
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