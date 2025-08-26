Stéfano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River: "La continuidad de un proceso con credenciales"

Un proyecto integral de fútbol que abarque todas las áreas.

La ampliación de la infraestructura , con foco en el Estadio Monumental.

El desarrollo de la marca global de River para potenciar su presencia internacional.

“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen: la fuerza y la grandeza de River se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia de que es un aspecto central en lo que viene”, cerró el candidato.

Stefano Di Carlo presentó su lista para las elecciones en River

El actual secretario general del club confirmó que irá acompañado por Andrés Ballotta (actual Tesorero y jefe de campaña), Ignacio Villarroel (quien se desempeña actualmente como Vicepresidente segundo) y Mariano Taratuty (hoy Secretario de actas y Presidente de Obras e Infraestructura), quienes ocuparán los tres cargos de vicepresidencia. Por su parte, Agustín Forchieri (actual Prosecretario) será el sucesor de Di Carlo en la secretaría general.

Las listas se cerrarán a fin de agosto y, por el momento, sólo el mencionado Di Carlo está confirmado como postulante. Según el padrón, alrededor de 100 mil socios están habilitados para votar en el Estadio Monumental el sábado 1 de noviembre, de 10 a 20 horas. Vale destacar que para estas elecciones se acordó, mediante la modificación estatutaria del 2023, que la edad mínima para votar sea de 16 años, en lugar de los 18 que se exigían en los comicios anteriores.

Por último, la estructura dirigencial también sufrirá modificaciones con la aplicación del nuevo Estatuto: Jorge Brito no podrá presentarse para la reelección, aumentará la cantidad de vicepresidentes (de dos a tres) y se estableció que la participación de las mujeres en las listas (en base al cupo femenino) deberá ser intercalado, para que tengan la misma prioridad que un varón.