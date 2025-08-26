Stéfano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River: "La continuidad de un proceso con credenciales"
El actual secretario general del "Millonario" presentó su postulación y adelantó sus objetivos: ampliar el Monumental y volver a conquistar la Copa Libertadores.
River comienza a vivir el clima electoral. Este lunes, en el Salón Pampa del Hotel Sheraton, el actual secretario general del club, Stéfano Di Carlo, oficializó su candidatura para las próximas elecciones y adelantó cuáles serán los ejes de su gestión si resulta elegido por los socios.
Di Carlo estuvo acompañado por Andrés Ballotta (tesorero), Ignacio Villarroel (vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (secretario de actas), quienes serán sus candidatos a vicepresidentes. "Esto es la continuidad de un proceso que tiene credenciales, sus antecedentes. 12 años de administración, D'Onofrio primero, después Brito, con títulos y una gran obra de infraestructura", afirmó en diálogo con DSports.
El dirigente explicó que su proyecto busca mantener el crecimiento institucional y deportivo que logró el club en los últimos años: “River está en otra escala en el tamaño de su economía, con un nuevo piso. Le proponemos al socio seguir con estos términos deportivos y seguir desarrollando este club social y cultural”. Además, remarcó que uno de los principales objetivos será mantener el equilibrio financiero y potenciar el plantel para pelear por la Copa Libertadores.
“Cuando agrandamos la economía del club, con más recursos tenés mejores jugadores. Lo único que necesitamos es tiempo y los socios decidirán si nos dan ese tiempo para alcanzar los objetivos”, subrayó.
En cuanto a su plan de trabajo, Di Carlo destacó tres pilares:
Un proyecto integral de fútbol que abarque todas las áreas.
La ampliación de la infraestructura, con foco en el Estadio Monumental.
El desarrollo de la marca global de River para potenciar su presencia internacional.
“Todos los días pensamos en ampliar. La prioridad es darle volumen: la fuerza y la grandeza de River se explica por la gente y el socio. Tenemos mucha conciencia de que es un aspecto central en lo que viene”, cerró el candidato.
Stefano Di Carlo presentó su lista para las elecciones en River
El actual secretario general del club confirmó que irá acompañado por Andrés Ballotta (actual Tesorero y jefe de campaña), Ignacio Villarroel (quien se desempeña actualmente como Vicepresidente segundo) y Mariano Taratuty (hoy Secretario de actas y Presidente de Obras e Infraestructura), quienes ocuparán los tres cargos de vicepresidencia. Por su parte, Agustín Forchieri (actual Prosecretario) será el sucesor de Di Carlo en la secretaría general.
Las listas se cerrarán a fin de agosto y, por el momento, sólo el mencionado Di Carlo está confirmado como postulante. Según el padrón, alrededor de 100 mil socios están habilitados para votar en el Estadio Monumental el sábado 1 de noviembre, de 10 a 20 horas. Vale destacar que para estas elecciones se acordó, mediante la modificación estatutaria del 2023, que la edad mínima para votar sea de 16 años, en lugar de los 18 que se exigían en los comicios anteriores.
Por último, la estructura dirigencial también sufrirá modificaciones con la aplicación del nuevo Estatuto: Jorge Brito no podrá presentarse para la reelección, aumentará la cantidad de vicepresidentes (de dos a tres) y se estableció que la participación de las mujeres en las listas (en base al cupo femenino) deberá ser intercalado, para que tengan la misma prioridad que un varón.
