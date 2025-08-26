La ocasión de gol clave que falló Miguel Borja para estirar una sequía que preocupa en River

El empate dejó al Millonario como único líder del Grupo B con 12 puntos, apenas uno más que Vélez, pero la preocupación por la falta de contundencia de su referente en el área es cada vez mayor. Ahora, deberá medirse el jueves ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, donde el margen de error será mucho más reducido y la falta de efectividad puede costar caro.

En tanto, el Granate rescató un punto en el final, sumando su tercer partido sin ganar en el torneo luego de un inicio prometedor. A pesar de seguir en la pelea, la igualdad dejó sensaciones encontradas. Para la institución de Núñez, en cambio, el foco vuelve a estar en Borja, cuya sequía se prolonga y amenaza con convertirse en un problema de difícil resolución si no logra reencontrarse rápido con el gol.