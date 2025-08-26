La ocasión de gol clave que falló Miguel Borja para estirar una sequía que preocupa en River
El delantero colombiano desperdició una ocasión clara en el empate ante Lanús y acumula ocho partidos sin anotar.
El presente de Miguel Borja en River está lejos de lo que esperan tanto los hinchas como Marcelo Gallardo. El atacante colombiano no logra cortar con su mala racha y en el empate 1-1 contra Lanús volvió a quedar en el centro de las críticas por una jugada que pudo cambiar el desarrollo del partido.
En el arranque del duelo en La Fortaleza, el “Colibrí” recibió una pelota servida para abrir el marcador, pero increíblemente no pudo definir y la chance se diluyó. El delantero, que había llegado como una de las inversiones más altas del club en los últimos años, atraviesa un momento complicado.
Su ineficacia frente al arco rival se extiende ya a ocho encuentros consecutivos sin convertir, un número alarmante si se tiene en cuenta que fue incorporado para ser la principal carta de gol. La última vez que logró festejar fue en la primera fecha del Clausura, cuando selló el triunfo 3-1 sobre Platense. Desde entonces, se apagó.
Ante Lanús, Borja no solo se mostró errático en la jugada más clara de River, sino que además tuvo una participación discreta en el desarrollo general. Gallardo, consciente de la necesidad de oxigenar el ataque, decidió reemplazarlo en el entretiempo por Maximiliano Salas, en busca de más movilidad y peso ofensivo.
El empate dejó al Millonario como único líder del Grupo B con 12 puntos, apenas uno más que Vélez, pero la preocupación por la falta de contundencia de su referente en el área es cada vez mayor. Ahora, deberá medirse el jueves ante Unión de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Argentina, donde el margen de error será mucho más reducido y la falta de efectividad puede costar caro.
En tanto, el Granate rescató un punto en el final, sumando su tercer partido sin ganar en el torneo luego de un inicio prometedor. A pesar de seguir en la pelea, la igualdad dejó sensaciones encontradas. Para la institución de Núñez, en cambio, el foco vuelve a estar en Borja, cuya sequía se prolonga y amenaza con convertirse en un problema de difícil resolución si no logra reencontrarse rápido con el gol.
