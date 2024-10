Polémica River vs Atlético Mineiro: ¿era penal de Franco Armani sobre Deyverson?

El equipo de Marcelo Gallardo desplegó un papel totalmente distinto al de la ida en Brasil e intentó llevarse puesto a su rival desde el arranque del partido. Sin embargo, con el correr de los minutos los dirigidos por Gabriel Milito fueron haciendo pie en el campo de juego y tuvieron una chance que podría haber cambiado el rumbo: luego de un mal rechazo de Matías Kranevitter el brasilero Deyverson quedó mano a mano contra Franco Armani y desperdició la única chance del visitante.

Polémica en el Monumental: ¿era penal de River sobre Dyverson?

El jugador que fue figura en el partido de ida marcando dos goles fue derribado en el área por el arquero campeón del mundo y no pudo definir con tranquilidad. Si bien el árbitro del encuentro Wilmar Roldán no cobró nada lo más llamativo que el VAR no llamó al juez para revisar la jugada. En las imágenes se puede ver que el guardameta choca muy fuerte al delantero en su pie de apoyo y existe un posible penal que nunca se analizóy generó la fuerte polémica en las redes sociales.