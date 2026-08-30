Polémica en River vs. Banfield: la decisión del árbitro que cambió el penal de Thiago Almada

El equipo visitante ya mandaba en el marcador gracias a un grito de Sebastián Driussi, cuando el árbitro del encuentro señaló penal tras una infracción dentro del área. Thiago Almada tomó la responsabilidad desde los doce pasos para estirar la diferencia, pero en el primer intento se topó con una gran intervención de Diego "Ruso" Rodríguez, quien adivinó la intencionalidad del ejecutor y desvió la pelota ante el festejo de la parcialidad local.