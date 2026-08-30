Polémica en River vs. Banfield: la decisión del árbitro que cambió el penal de Thiago Almada
El Millonario estiró la ventaja ante el Taladro tras un tiro desde los doce pasos que debió ejecutarse dos veces. El Ruso Rodríguez atajó el primer remate, pero el juez ordenó repetir la jugada.
El estreno de Leonardo Ponzio en el banco de River dejó mucha tela para cortar en el Sur. En medio de un trámite parejo frente a Banfield en el Estadio Florencio Sola, una jugada sumamente discutida en el segundo tiempo terminó de volcar la historia a favor del conjunto de Núñez, en un cruce clave por la séptima fecha del Torneo Clausura.
El equipo visitante ya mandaba en el marcador gracias a un grito de Sebastián Driussi, cuando el árbitro del encuentro señaló penal tras una infracción dentro del área. Thiago Almada tomó la responsabilidad desde los doce pasos para estirar la diferencia, pero en el primer intento se topó con una gran intervención de Diego "Ruso" Rodríguez, quien adivinó la intencionalidad del ejecutor y desvió la pelota ante el festejo de la parcialidad local.
Polémica en el Florencio Sola: la invasión en el penal, la atajada del Ruso Rodríguez y el gol de Thiago Almada
Sin embargo, la alegría del Taladro duró apenas unos segundos. El juez del partido invalidó la acción de inmediato al sancionar invasión de zona por parte de futbolistas que ingresaron al área antes del disparo. Pese a las protestas de todo el plantel conducido por Pedro Troglio, la decisión se mantuvo firme y el volante de la Selección Argentina tuvo una segunda oportunidad.
En la reanudación de la jugada, el campeón del mundo corrigió su remate, ajustó el pie y cruzó el disparo para dejar sin opciones al arquero de Banfield. Con ese tanto, el Millonario se puso 2-0 arriba en el resultado y encaminó un triunfo fundamental para sumar en la tabla anual y meterse de lleno en la pelea del certamen doméstico.
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