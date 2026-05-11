Selección Argentina Mundial 2026: Nicolás Capaldo, del gol errado ante River a la prelista de Lionel Scaloni
El volante Nicolás Capaldo es la sorpresa de la Selección para el Mundial 2026. Su redención tras aquel increíble gol fallado frente a River Plate.
De cara al esperado Mundial 2026, el entrenador Lionel Scaloni confirmó una prelista de 55 futbolistas. Entre los campeones del mundo y las nuevas promesas, la inclusión de Nicolás Capaldo generó una enorme sorpresa. El actual mediocampista del Hamburgo alemán buscará ganarse su lugar definitivo en la gran cita internacional.
Del doloroso error ante River Plate a Europa
Surgido en las divisiones inferiores de Boca Juniors, Capaldo logró afianzarse rápidamente en la Primera del Xeneize gracias a su incansable despliegue físico. Sin embargo, uno de sus recuerdos más virales en el fútbol argentino ocurrió el 1 de octubre de 2019, durante las semifinales de la Copa Libertadores ante River Plate. Sobre el cierre del primer tiempo, tras una excelente asistencia de Ramón "Wanchope" Ábila, ingresó sin marca al área chica pero remató por encima del travesaño, dilapidando el empate y desatando la incredulidad total del entonces director técnico Gustavo Alfaro. Esa misma noche negra, terminaría expulsado.
Lejos de hundirse por aquel mal trago en el Superclásico, el volante transformó la frustración en crecimiento y su carrera fue en constante y silencioso ascenso. A mediados de 2021 pegó el gran salto a Europa para vestir la camiseta del Red Bull Salzburgo de Austria. Allí se consolidó como una pieza fundamental, sumó importante rodaje en competencias internacionales y conquistó múltiples campeonatos locales.
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Ese destacado nivel lo depositó recientemente en la exigente Bundesliga de Alemania para defender los colores del Hamburgo. Con el aval de haber sido campeón del Preolímpico 2020 con la Selección Sub-23, su incansable dinámica en el mediocampo terminó por convencer a Lionel Scaloni para darle esta oportunidad dorada.
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