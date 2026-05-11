Selección Argentina Mundial 2026: Nicolás Capaldo, del gol errado ante River a la prelista de Lionel Scaloni

Lejos de hundirse por aquel mal trago en el Superclásico, el volante transformó la frustración en crecimiento y su carrera fue en constante y silencioso ascenso. A mediados de 2021 pegó el gran salto a Europa para vestir la camiseta del Red Bull Salzburgo de Austria. Allí se consolidó como una pieza fundamental, sumó importante rodaje en competencias internacionales y conquistó múltiples campeonatos locales.

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Ese destacado nivel lo depositó recientemente en la exigente Bundesliga de Alemania para defender los colores del Hamburgo. Con el aval de haber sido campeón del Preolímpico 2020 con la Selección Sub-23, su incansable dinámica en el mediocampo terminó por convencer a Lionel Scaloni para darle esta oportunidad dorada.