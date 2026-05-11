Santiago Beltrán se acerca al sueño: aparecerá en la prelista de Scaloni para el Mundial 2026

El punto más alto de su crecimiento llegó recientemente en el duelo frente a San Lorenzo. Cuando parecía quedar eliminado, Beltrán se convirtió en la gran figura de la noche al contener dos penales decisivos en la tanda que definió la clasificación. Sus atajadas desataron la euforia en el Monumental y terminaron de instalarlo definitivamente como uno de los nombres propios del fútbol argentino.

Desde hace tiempo, el cuerpo técnico de Scaloni venía observando su evolución. Incluso, el joven arquero ya había participado como sparring de la Selección Mayor en distintas convocatorias, donde compartió entrenamientos con figuras de primer nivel como Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Esa experiencia le permitió comenzar a familiarizarse con el entorno de Ezeiza mucho antes de explotar en Primera División.

Ahora, el escenario es diferente. Aunque todavía no hubo un anuncio oficial, en el predio de la Selección ya manejan la certeza de que Beltrán integrará la lista preliminar de 55 futbolistas que serán evaluados de cara a la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos.

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La competencia en el puesto sigue siendo muy exigente. Emiliano “Dibu” Martínez continúa como el dueño indiscutido del arco argentino, mientras que nombres como Juan Musso, Gerónimo Rulli y Facundo Cambeses también aparecen en la consideración del cuerpo técnico por experiencia y recorrido internacional. Sin embargo, el presente del arquero de River lo posiciona como una alternativa seria dentro del recambio generacional.

Los números también respaldan su irrupción. Desde su debut oficial en Primera División disputó 22 encuentros, recibió apenas 15 goles y logró mantener el arco invicto en diez ocasiones. Además, comenzó a destacarse especialmente en las definiciones por penales, donde ya dejó actuaciones determinantes tanto en la Copa Sudamericana frente a Bragantino como en el Torneo Apertura ante San Lorenzo.

Si bien todavía queda mucho camino hasta la lista definitiva del Mundial, el solo hecho de integrar la preselección representa un reconocimiento enorme para un futbolista que hace apenas unos meses era prácticamente desconocido para gran parte del público. Mientras tanto, en Núñez disfrutan del crecimiento de otra joya surgida del club que ya empieza a ilusionarse con un futuro vestido de celeste y blanco.