Preocupación en River: Facundo Colidio se lesionó, se fue llorando y podría perderse el Superclásico ante Boca

Preocupación en River: Facundo Colidio se lesionó y podría perderse el Superclásico ante Boca

Aunque aún no hubo parte médico oficial, las primeras evaluaciones indican que se trataría de una lesión muscular de grado medio, lo que pondría en duda su participación en el Superclásico ante Boca, que se jugará la próxima semana en La Bombonera. De confirmarse el diagnóstico, Colidio no solo quedaría marginado del duelo más importante del torneo, sino que se perdería también las dos fechas restantes de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2025.