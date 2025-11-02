Preocupación en River: Facundo Colidio se lesionó, se fue llorando y podría perderse el Superclásico ante Boca
El delantero sufrió una molestia muscular en el isquiotibial derecho a los 15 minutos y fue reemplazado entre lágrimas. Esperan estudios para confirmar la gravedad.
Facundo Colidio, debió abandonar el campo de juego a los 15 minutos del primer tiempo ante Gimnasia y Esgrima La Plata tras sufrir una molestia muscular en la zona del isquiotibial izquierdo. La jugada, de un partido válido por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, no mostró un gesto brusco ni contacto fuerte con un rival, pero el atacante sintió el tirón de inmediato y pidió el cambio para no seguir afectando esa dolencia.
Visiblemente afectado, el atacante se retiró entre lágrimas, acompañado por el cuerpo médico y bajo el aplauso de sus compañeros. En su lugar ingresó Cristian Jaime, el juvenil que viene demostrando un gran nivel. Desde el banco de suplentes, tanto el cuerpo técnico como el resto del plantel le brindaron su apoyo mientras el delantero se sentaba con claros gestos de dolor.
Preocupación en River: Facundo Colidio se lesionó y podría perderse el Superclásico ante Boca
Aunque aún no hubo parte médico oficial, las primeras evaluaciones indican que se trataría de una lesión muscular de grado medio, lo que pondría en duda su participación en el Superclásico ante Boca, que se jugará la próxima semana en La Bombonera. De confirmarse el diagnóstico, Colidio no solo quedaría marginado del duelo más importante del torneo, sino que se perdería también las dos fechas restantes de la fase de clasificación del Torneo Clausura 2025.
El cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo aguardará los estudios médicos de las próximas horas para definir los plazos de recuperación, aunque todo indica que el atacante no volverá a jugar hasta la reanudación del campeonato o, quizás podría volver en un eventual cuartos de final de una competencia que está más pareja que nunca.
