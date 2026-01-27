Preocupación en River: Franco Armani se pierde el partido con Gimnasia por una nueva molestia
El arquero sufrió una nueva molestia física y no estará ante el Lobo. En el Millonario crece la preocupación y Santiago Beltrán seguirá como titular.
River no podrá contar con Franco Armani en la segunda fecha del Torneo Apertura. Tras superar un desgarro en el gemelo derecho, el arquero sufrió una inflamación en el talón de la misma pierna y quedó descartado para el partido ante Gimnasia, generando preocupación en el cuerpo técnico.
La ausencia del campeón del mundo volverá a ser una de las principales noticias en el Millonario. El arquero, que no pudo realizar la pretemporada completa ni estar en el debut frente a Barracas, tampoco será de la partida este miércoles ante Gimnasia por una inflamación en el talón derecho. La molestia aparece luego de haber dejado atrás el desgarro en el gemelo de esa misma pierna, una situación que alteró los planes del cuerpo técnico, que tenía marcada la segunda fecha del Torneo Apertura como el posible regreso del arquero titular. Sin embargo, la nueva dolencia obligó a extremar cuidados.
Incertidumbre por el regreso de Franco Armani en River
Con 39 años y un físico que le permitió mantenerse activo casi sin interrupciones durante su carrera, Armani atraviesa un comienzo de año inesperado. Además de perderse los encuentros ante Barracas y Gimnasia, es muy probable que tampoco esté disponible para el duelo del domingo 1° de febrero frente a Rosario Central. Recién después de ese compromiso el arquero será reevaluado para determinar si puede reaparecer en la cuarta fecha, el viernes 6, cuando River reciba a Tigre en el Monumental. Su evolución marcará los tiempos de su regreso al arco.
Mientras tanto, Santiago Beltrán seguirá siendo el encargado de defender el arco millonario. El juvenil será titular por segundo partido consecutivo y cuarto si se cuentan los amistosos de pretemporada. Hasta el momento mostró seguridad, no recibió goles y hasta atajó un penal frente a Peñarol en una definición desde los 12 pasos.
El panorama se completa con la situación de Ezequiel Centurión, repescado de Independiente Rivadavia para ser la primera alternativa de Armani en 2026, quien continúa recuperándose de una fractura en la muñeca izquierda y recién estará disponible dentro de un mes. En ese contexto, River afrontará los próximos compromisos con un arquero de 21 años y apenas tres partidos en Primera División, mientras aguarda por la recuperación definitiva de su referente bajo los tres palos.
