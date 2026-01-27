Preocupación en River: Franco Armani se pierde el partido con Gimnasia por una nueva molestia

La ausencia del campeón del mundo volverá a ser una de las principales noticias en el Millonario. El arquero, que no pudo realizar la pretemporada completa ni estar en el debut frente a Barracas, tampoco será de la partida este miércoles ante Gimnasia por una inflamación en el talón derecho. La molestia aparece luego de haber dejado atrás el desgarro en el gemelo de esa misma pierna, una situación que alteró los planes del cuerpo técnico, que tenía marcada la segunda fecha del Torneo Apertura como el posible regreso del arquero titular. Sin embargo, la nueva dolencia obligó a extremar cuidados.