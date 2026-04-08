PSG vs. Liverpool, por la Champions League: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

La serie se presenta equilibrada en el historial, con tres victorias por lado en enfrentamientos europeos. Sin embargo, el presente marca diferencias y plantea interrogantes. PSG parece haber dado un salto de calidad definitivo, mientras que Liverpool busca reencontrarse con su mejor versión. En este contexto, la "Orejona" vuelve a ofrecer un escenario donde la historia reciente, el presente y las emociones se entrelazan.

Désiré Doué, a los 10 minutos del primer tiempo, abrió el marcador para el PSG:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041961744680030271?s=20&partner=&hide_thread=false ¡UNA CHANCE Y FUE GOL! Desiré Doué se generó el espacio, remató y gracias al desvío en Gravenberch llegó el primero de PSG vs. Liverpool por los cuartos de final de la #CHAMPIONSxESPN.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MS2f4RTitw — SportsCenter (@SC_ESPN) April 8, 2026

PSG vs. Liverpool: probables formaciones

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia. Liverpool: Mamardashvili; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah y Ekitiké. DT: Arne Slot.

PSG vs. Liverpool: otros datos

Hora: 16.00.

16.00. Estadio: Parc des Princes (París, Francia)

Parc des Princes (París, Francia) Árbitro: José Sánchez.

José Sánchez. TV: ESPN y Disney Premium+.